UE investighează finanțarea de 24 de miliarde de dolari din Orientul Mijlociu pentru acordul Paramount – Warner Bros

Ancheta vizează circa 24 de miliarde de dolari care ar urma să fie furnizați de fondurile suverane din Arabia Saudită, Qatar și Abu Dhabi. Verificările sunt realizate în baza Regulamentului UE privind subvențiile străine, relatează Variety.

Tranzacția ar crea unul dintre cele mai mari grupuri media și de divertisment din lume, reunind studiouri de film, televiziuni și platforme de streaming cu audiențe globale.

Finanțarea, în centrul investigației

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Comisia Europeană are termen până la 14 iulie pentru o evaluare preliminară în cadrul acestei proceduri. În paralel, tranzacția este analizată și în baza regulilor europene privind concurența.

Paramount a transmis anterior că investitorii din statele din Golf ar urma să dețină aproximativ 38,5% din noua companie. Per total, investitorii străini ar controla aproape jumătate din acțiunile grupului rezultat în urma fuziunii.

Compania susține însă că fondurile respective nu vor avea reprezentanți în consiliul de administrație și nici drepturi de vot. Controlul ar urma să rămână în mâinile familiei Ellison și ale fondului american RedBird Capital Partners.

Verificări și în alte state

Tranzacția se confruntă și cu alte obstacole de reglementare. Autoritățile britanice din domeniul concurenței au anunțat recent deschiderea unei investigații. În Statele Unite, mai mulți procurori generali analizează posibilitatea contestării acordului din motive antitrust.

În același timp, reprezentanți ai companiei continuă discuțiile cu autoritățile americane pentru a susține beneficiile economice și concurențiale ale fuziunii.

Australia a dat undă verde

Autoritatea pentru concurență din Australia a aprobat tranzacția, apreciind că aceasta nu va reduce semnificativ concurența pe piața distribuției de filme pentru cinematografe.

Potrivit instituției, documentele analizate nu indică faptul că Paramount și Warner Bros. ar fi concurenți mai apropiați între ei decât față de alte mari studiouri de film.

De asemenea, autoritatea de concurență din Noua Zeelandă a anunțat că nu va continua analiza acordului.

Potrivit Paramount, fuziunea a primit deja aprobări din partea autorităților de concurență din Arabia Saudită, Ucraina, Serbia și Macedonia de Nord. Tranzacția a fost autorizată și de instituțiile responsabile cu investițiile străine din mai multe state europene, inclusiv Germania, Franța, Italia, Belgia și România.