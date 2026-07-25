Anchetă antiteroristă în Irlanda: un bărbat, inculpat în cazul unei bombe descoperite într-un autoturism

Cazul este investigat în cadrul unei operațiuni care vizează presupuse activități ale unor grupări republicane disidente, iar suspectul urmează să fie prezentat în fața instanței, relatează BBC.

Mașina a fost oprită în timpul unei operațiuni a poliției

Potrivit autorităților irlandeze, autoturismul a fost oprit miercuri pe drumul național N2, în apropiere de localitatea Carrickmacross, în comitatul Monaghan, în cadrul unei operațiuni desfășurate împotriva unor presupuse activități ale grupărilor republicane disidente.

În urma verificărilor, anchetatorii au descoperit în vehicul un dispozitiv exploziv, iar zona a fost securizată pentru desfășurarea investigațiilor.

Un al doilea suspect, pus sub acuzare

Autoritățile au anunțat sâmbătă că bărbatul reținut în acest dosar a fost inculpat și urmează să compară în fața unei ședințe speciale a Tribunalului Penal din Dublin.

Acesta este al doilea suspect pus sub acuzare în anchetă, după ce, vineri, o femeie în vârstă de 25 de ani a fost inculpată în legătură cu același incident.

Până în prezent, autoritățile nu au făcut publice acuzațiile exacte formulate împotriva celor doi și nici alte detalii privind rolul pe care l-ar fi avut fiecare în acest caz.

Dispozitivul exploziv, descoperit în apropierea frontierei

Incidentul s-a produs în apropierea frontierei dintre Republica Irlanda și Irlanda de Nord, o zonă în care autoritățile desfășoară periodic operațiuni de combatere a activităților grupărilor republicane disidente.

Poliția irlandeză a descris anterior dispozitivul exploziv drept unul deosebit de important, iar ancheta urmărește să stabilească destinația acestuia și eventualele persoane implicate în pregătirea sau transportul bombei.

Investigațiile continuă

Autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre natura explozibilului sau despre posibilele ținte vizate de suspecți.

Ancheta este în desfășurare, iar poliția continuă verificările pentru a stabili toate circumstanțele în care dispozitivul exploziv a fost transportat și dacă în dosar vor mai fi formulate și alte acuzații.