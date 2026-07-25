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Stagiară arestată în Belgia, suspectată că a spionat în sediul militar al NATO

O cetățeană canadiană a fost arestată în Belgia, fiind suspectată de spionaj în timp ce desfășura un stagiu în cadrul Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE), structura militară responsabilă de planificarea și coordonarea operațiunilor NATO.
Stagiară arestată în Belgia, suspectată că a spionat în sediul militar al NATO
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
25 iul. 2026, 21:08, Știri externe
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Ancheta a fost deschisă după o sesizare formulată de serviciile de securitate ale Alianței Nord-Atlantice, relatează The Independent.

Anchetă declanșată după o sesizare a serviciilor de securitate ale NATO

Parchetul Federal din Belgia a anunțat sâmbătă că a deschis o investigație pentru spionaj după ce a primit informații din partea serviciilor de securitate ale NATO privind activitatea suspectei.

Femeia, identificată de autorități drept o cetățeană canadiană de origine chineză, a fost reținută vineri, la o zi după ce anchetatorii au efectuat percheziții atât la domiciliul acesteia, cât și la locul de muncă din incinta comandamentului operațional al Alianței.

Suspectată că ar fi acționat în interesul unui stat terț

Potrivit procurorilor belgieni, femeia este cercetată pentru presupuse activități de spionaj și pentru apartenență la o organizație criminală.

Autoritățile au precizat că aceasta este „suspectată că a desfășurat activități de spionaj în beneficiul unui stat terț și că este membră a unei organizații criminale”, fără a preciza în acest moment statul pentru care ar fi acționat.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii nu au oferit alte detalii despre informațiile la care suspecta ar fi avut acces în timpul stagiului desfășurat în cadrul NATO.

SHAPE, centrul operațiunilor militare ale Alianței

Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE) este situat în orașul Mons, din sudul Belgiei, în apropierea frontierei cu Franța. Structura coordonează planificarea și conducerea operațiunilor militare comune ale NATO.

Separat de SHAPE, sediul politic al Alianței se află la Bruxelles, unde reprezentanții celor 32 de state membre discută dosare privind apărarea colectivă, bugetele militare, amenințările cibernetice și incidentele provocate de drone.

Contextul relațiilor dintre NATO și China

Canada și Belgia sunt state membre ale NATO, alianță care, în documentele sale strategice, a calificat China drept o provocare la adresa securității, alături de amenințările reprezentate de Rusia și de instabilitatea din Orientul Mijlociu.

Dosarul este investigat de autoritățile judiciare belgiene, iar până în prezent nu au fost anunțate alte persoane cercetate în acest caz.

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