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Investiție record în infrastructura NATO: România devine nod strategic pe Flancul Estic

Președintele Nicușor Dan a anunțat că România a obținut un rezultat pe care îl califică drept „strategic” în cadrul NATO, după ce Alianța Nord-Atlantică a aprobat extinderea către est a rețelei de conducte pentru transportul combustibilului.
Investiție record în infrastructura NATO: România devine nod strategic pe Flancul Estic
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
23 iul. 2026, 16:23, Știrile zilei
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Potrivit șefului statului, proiectul este destinat consolidării capacității logistice și mobilității militare pe Flancul Estic și reprezintă cea mai amplă investiție de acest tip realizată vreodată de NATO.

Anunțul a fost făcut printr-o postare publicată pe Facebook, în care președintele precizează că proiectul este rezultatul unor negocieri desfășurate pe parcursul a peste cinci ani și vine în contextul schimbării mediului de securitate european după invazia Rusiei în Ucraina.

Investiție de 27 de miliarde de euro aprobată de NATO

Potrivit lui Nicușor Dan, Consiliul Nord-Atlantic a aprobat finanțarea proiectului din fondurile comune ale NATO, valoarea totală a investiției urmând să ajungă la 27 de miliarde de euro în următorii 20 de ani.

Din această sumă, aproximativ 2,15 miliarde de euro ar urma să fie alocate României pentru dezvoltarea infrastructurii aferente proiectului.

Șeful statului susține că noua rețea de conducte va traversa și teritoriul României, urmând să deservească atât necesități militare, cât și utilizări civile, ceea ce ar putea genera oportunități pentru companiile românești implicate în lucrări de infrastructură, construcții și servicii conexe.

Proiectul, justificat de lecțiile războiului din Ucraina

Președintele afirmă că decizia NATO reflectă lecțiile învățate după invazia Rusiei în Ucraina, conflict care a evidențiat importanța infrastructurii logistice pentru susținerea operațiunilor militare și pentru apărarea colectivă a statelor aliate.

Potrivit acestuia, România a participat activ la negocierile privind proiectul încă din fazele inițiale, prin Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale și Delegația României la NATO.

România își consolidează rolul pe Flancul Estic

În mesajul său, Nicușor Dan apreciază că noua investiție va întări poziția României în arhitectura de securitate a Alianței Nord-Atlantice și va consolida conectivitatea strategică a țării cu ceilalți aliați.

De asemenea, președintele consideră că includerea României în această rețea de infrastructură confirmă rolul țării ca stat aliat de primă linie la Marea Neagră, într-un context în care NATO acordă o atenție sporită întăririi Flancului Estic și dezvoltării capacităților logistice necesare unei reacții rapide în eventualitatea unor crize de securitate.

Anunțul președintelui vine într-un moment în care statele membre NATO accelerează investițiile în infrastructura cu dublă utilizare, atât militară cât și civilă, pe fondul deteriorării climatului de securitate din regiune și al angajamentelor asumate pentru consolidarea capacității de apărare colectivă.

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