UE aprobă preluarea Warner Bros. Discovery de către Paramount, însă tranzacția rămâne blocată în SUA

Decizia Comisiei Europene reprezintă un pas important pentru finalizarea tranzacției. Însă, fuziunea continuă să se confrunte cu obstacole juridice și de reglementare în Statele Unite ale Americii și Marea Britanie.

Pentru a obține aprobarea autorităților europene, Paramount a acceptat să renunțe la participația sa în societatea mixtă United International Pictures (UIP), prin care distribuie filme împreună cu Universal Pictures în mai multe state din Spațiul Economic European, inclusiv România. Compania va trebui să își încheie participarea în UIP în termen de 13 luni de la finalizarea tranzacției.

De asemenea, timp de zece ani, Paramount s-a angajat să nu încheie noi acorduri cu Universal pentru codistribuirea filmelor în Spațiul Economic European și să nu transfere distribuția producțiilor Warner Bros. către distribuitori utilizați deja de Universal sau Disney în țările vizate de angajamente.

Comisia Europeană a concluzionat că, în pofida fuziunii, pe piața europeană vor continua să existe suficienți concurenți atât în producția de filme, cât și pe întregul lanț audiovizual, inclusiv platformele de streaming, care exercită o presiune concurențială asupra televiziunilor tradiționale.

În schimb, executivul european a apreciat că, fără măsurile corective impuse, concentrarea activităților de distribuție cinematografică prin UIP ar fi putut conduce la condiții comerciale mai puțin favorabile pentru operatorii de cinematografe și, implicit, pentru consumatori.

Paramount: „Un moment important”

Paramount a salutat decizia Comisiei Europene, calificând-o într-un comunicat drept „un moment important” în procesul de finalizare a tranzacției. Compania susține, totodată, că analiza Bruxelles-ului contrazice principalele argumente invocate de procurorii generali din mai multe state americane, care încearcă să blocheze fuziunea.

În SUA, un judecător federal a dispus luni suspendarea temporară a tranzacției pentru 14 zile, ca urmare a unei acțiuni în justiție introduse de procurorul general al Californiei și de alți 11 procurori generali de stat. Aceștia susțin că fuziunea ar încălca legislația antitrust pe piețele filmelor cu lansare largă, producțiilor blockbuster și licențierii canalelor de televiziune prin cablu.

Paramount și Warner Bros. Discovery au anunțat anterior că intenționează să finalizeze tranzacția în trimestrul al treilea al acestui an.