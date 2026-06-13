Zelenski extinde sancțiunile: pe listă intră instituții media și judecători din Rusia

Pachetul de sancțiuni a fost aprobat de Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei (CNSAU), principalul organism de securitate al țării, și a intrat în vigoare prin decret prezidențial, vineri.

Potrivit autorităților ucrainene, citate de Interfax-Ukraine, printre persoanele sancționate se numără judecători implicați în procese împotriva ucrainenilor, derulate în Rusia și în peninsula Crimeea, anexată de Moscova în 2014.

Judecători și media pe lista sancțiunilor

Printre aceștia, figurează și judecătorul rus Timur Vahrameev, despre care Kievul susține că a contribuit la izolarea completă a jurnaliștilor ucraineni deținuți ilegal în închisorile rusești și a fost implicat în condamnarea jurnalistei Viktoria Roșcina, care a murit în detenție în Rusia.

Sancțiunile vizează, de asemenea, instituții media ruse acuzate de răspândirea sistematică a propagandei și dezinformării. Printre acestea se numără Gazeta.Ru, Lenta.Ru și Uniunea Jurnaliștilor din Rusia.

Sancțiunile sunt „doar începutul”

Sancțiunile constau în aplicarea unor „măsuri restrictive economice speciale și a altor măsuri restrictive”, precum blocarea activelor, restricții financiare și interdicții de intrare în Ucraina.

„Considerăm că toți cei implicați în persecutarea ucrainenilor și în răspândirea propagandei ruse trebuie să răspundă pentru acțiunile lor. Sancțiunile ucrainene sunt doar începutul, iar alte decizii vor urma”, a declarat Vladislav Vlasiuk, consilier prezidențial pentru politica de sancțiuni.

Oficialul ucrainean a mulțumit organizațiilor pentru drepturile omului pentru sprijinul acordat în documentarea acestor cazuri.