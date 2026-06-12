Scandal în China: vânzătoare anchetată după ce a vândut rață în loc de gâscă, la preț dublu

China se confruntă cu un scandal la nivel național, după ce o vânzătoare ambulantă din Beijing și-a înșelat clienții, potrivit AFP.

Poreclită „Mătușa Pulpei de Gâscă”, femeia era cunoscută pentru pulpele de gâscă la grătar pe care le vindea.

Carnea vândută de ea, mai ieftină decât cea de gâscă

Vânzătoarea este anchetată pentru că a vândut de fapt rață, a cărei carne este la jumătate de preț.

Femeia este anchetată pentru „suspiciunea de a induce în eroare consumatorii”, au declarat joi autoritățile locale de reglementare, potrivit sursei.

Vânzătoarea a recunoscut marți, pe rețelele de socializare, că a folosit rață, nu gâscă. Ea a recunoscut fapta după ce o clientă s-a plâns de gustul cărnii.

„De acum înainte, voi spune clar acest lucru pentru toată lumea ”, a scris vânzătoarea.

Acest lucru a stârnit un val masiv de indignare. Milioane de oameni au reacționat cu furie pe platforma de socializare. „Publicitate falsă și profituri uriașe”, a spus un utilizator, sugerând că bucătăreasa ar trebui să meargă la închisoare. „N-am mai văzut pe cineva atât de nerușinat ”, a comentat un altul.

Vânzătoarea, faimoasă după ce oamenii stăteau la cozi în fața tarabelor ei

Femeia a devenit faimoasă în 2023 pentru cozile lungi de la tarabele sale. Ea a fost chiar invitată să vorbească la Forumul pentru Dezvoltarea Femeilor de la Universitatea din Peking în 2024, mai arată sursa.

Deoarece pulpele de gâscă pot costa de peste două ori mai mult decât cele de rață, mulți comentatori online o acuză că induce în eroare în mod deliberat consumatorii pentru a obține profit.

Potrivit jurnaliștilor locali, ea conduce o bucătărie industrială în Beijing. Acolo, echipa ei prăjește până la 500 de pulpe pe zi. Vânzătoarea a explicat presei locale că folosește carne de rață de ani de zile din cauza problemelor de aprovizionare cu carne de gâscă.

„Nu i-am înșelat intenționat”

„Nu mi s-a părut potrivit să mă numesc «Mătușa cu picioare de rață», așa că am decis să rămân pur și simplu «Mătușa cu picioare de gâscă»”, a declarat ea pentru publicația media de stat China Newsweek. „Nu i-am înșelat intenționat”, a insistat ea.

Vânzătoarea a anunțat că a încetat să-și mai vândă produsele și cooperează cu autoritățile. Chiar și postul de televiziune de stat CCTV a condamnat această înșelăciune drept „sinistră” și „înfiorătoare” .