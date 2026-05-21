UE vrea să-l sancționeze pe ministrul extremist al Israelului. Ce solicitare a făcut Italia

Guvernul Italiei a făcut astăzi o solicitare către Kaja Kallas pentru sancționarea lui Ben Gvir, ministrul Securității din Israel.
Sorina Matei
21 mai 2026, 15:57, Știri externe
„În numele guvernului italian, tocmai am solicitat oficial Înaltului Reprezentant, Kaja Kallas,
să includă în următoarea discuție a miniștrilor de externe ai UE adoptarea de sancțiuni împotriva ministrului israelian al securității naționale, Ben-Gvir, pentru actele inacceptabile comise împotriva flotilei, prin sechestrarea activiștilor în apele internaționale și supunerea lor la hărțuire și umilință, încălcându-i pe cei mai elementari drepturi ale omului”, a anunțat oficial vicepremierul Italiei, Antonio Tajani.

Ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben-Gvir, a declanșat o criză diplomatică după ce a publicat imagini cu forțele de securitate israeliene abuzând activiști internaționali reținuți în timp ce încercau să navigheze spre Gaza cu ajutoare.

„Tratamentul aplicat activiștilor Flotilei Global Sumud, inclusiv cetățenilor europeni, a fost degradant și inacceptabil”, a declarat Kallas, adăugând că conduita lui Ben Gvir este „nedemnă de oricine deține o funcție într-o democrație”.

Controversa a izbucnit după ce imaginile l-au arătat pe Ben Gvir vizitând centrul din Ashdod, unde erau ținuți activiștii în urma interceptării navelor lor de către marina israeliană. În videoclip, ministrul a fluturat un steag israelian în fața deținuților și a declarat: „Tabăra de vacanță s-a încheiat. Cei care acționează împotriva Statului Israel vor găsi o țară hotărâtă. Am Yisrael Chai.”

Trei activiști au fost duși la spital în urma violențelor israeliene, au declarat avocații care îi reprezintă pe membrii grupului. Ulterior, au fost externați. Alte zeci de persoane suspectează că au coaste rupte, ceea ce le-a cauzat probleme respiratorii, potrivit The Guardian.

Incidentul a declanșat o reacție internațională tot mai puternică, cel puțin cinci țări anunțând că intenționează să convoace ambasadori israelieni în semn de protest față de episod.

Critici au apărut și în rândul conducerii Israelului. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a apărat dreptul Israelului de a opri flotilele care încercau să ajungă în Gaza, descriindu-le drept inițiative pro-Hamas, dar a spus că comportamentul lui Ben Gvir nu reflectă „valorile și normele” țării.

Ministrul de externe Gideon Sa’ar s-a distanțat, de asemenea, de acțiunile ministrului, acuzându-l pe Ben Gvir că a afectat imaginea internațională a Israelului. Ben Gvir a respins criticile, insistând că activiștii care susțin Hamas trebuie să înțeleagă că Israelul nu mai este „un sac de box”.

Mai multe state s-au alăturat criticilor internaționale tot mai numeroase și convoacă ambasadori israelieni după videoclipul lui Ben Gvir care viza activiștii flotilei.

Marea Britanie, Canada, Germania, Olanda, Spania, Irlanda, Australia și Noua Zeelandă dar și România s-au arătat revoltate de comportamentul ministrului israelian.

