ONU analizează decizia Israelului de a construi o bază militară pe locul unei agenții de ajutor umanitar

Organizația Națiunilor Unite analizează decizia Israelului de a înființa o bază militară în locul fostului sediu al organizației, axat pe ajutorul umanitar al palestinienilor din Ierusalimul de Est, potrivit declarațiilor de marți ale unui oficial, relatează AP.

Weekendul trecut, Israelul a anunțat că a fost aprobată de către guvern construirea unui complex al ministerului apărării, în cadrul clădirii Agenției Națiunilor Unite pentru Ajutor și Lucrări din Sheikh Jarrah, fiind aprobate inclusiv construirea unui muzeu și unui birou de recrutare.

Construirea bazei militare este o încălcare a Convenției ONU

„Problema este în prezent examinată la nivelul consiliului juridic, cea mai înaltă autoritate juridică a Națiunilor Unite din New York”, a declarat comisarul general adjunct al UNRWA, Natalie Boucly, pentru AP.

„Acestea sunt sedii ale ONU și aceasta reprezintă cel puțin o încălcare a Convenției ONU din 1946, privind privilegiile și imunitățile” a adăugat Boucly.

Israelul a demolat cu buldozerul o parte din complexul UNRWA în ianuarie, încheind o campanie de decenii împotriva agenției care s-a accentuat în urma atacurilor conduse de Hamas, din 7 octombrie 2023, mai arată sursa.

Israelul acuză ONU de colaborare cu Hamas

Israelul a acuzat agenția ONU că adăpostește membri ai personalului afiliați Hamas, acuzându-i pe unii de participarea la atacuri. Liderii UNRWA au declarat că au luat măsuri rapide împotriva angajaților acuzați și au negat acuzațiile conform cărora agenția tolerează sau colaborează cu Hamas.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că planul de construire a unui complex de apărare pe fostul sediu al UNRWA a fost „o decizie de suveranitate, sionism și securitate”.

„Într-un loc în care a operat o organizație care a devenit parte a mecanismului de teroare și incitare împotriva Israelului, vor fi înființate instituții care vor consolida Ierusalimul, (armata israeliană) și statul Israel”, a declarat Katz într-un comunicat duminică, potrivit sursei.

Complexul UNRWA a fost închis în mai 2025, după ce protestatari de extremă dreapta, inclusiv un membru al parlamentului, au invadat poarta în fața poliției.

Sediul oferă ajutor umanitar pentru milioane de refugiați

Scopul sediului este de a oferi ajutor și servicii unui număr de aproximativ 2,5 milioane de refugiați palestinieni din Gaza, Cisiordania și Ierusalimul de Est, precum și unui număr de 3 milioane de refugiați din Siria, Iordania și Liban. Operațiunile sale au fost restricționate anul trecut, când Knesset-ul israelian a adoptat o legislație care a rupt legăturile cu Parlamentul și i-a interzis să funcționeze.

Boucly a declarat că situația umanitară din Gaza „rămâne absolut gravă”. Deși personalului internațional UNRWA i s-a interzis de Israel să intre în Gaza, aproximativ 10.000 de angajați locali continuă să lucreze în enclavă, inclusiv profesori, lucrători din domeniul sănătății și lucrători din domeniul salubrității, a mai spus ea.