Nou record mondial privind execuțiile. Ce state domină teribilul clasament

Numărul execuțiilor înregistrate la nivel mondial a crescut vertiginos în 2025, atingând cel mai înalt nivel din 1981. Creșterea este determinată în principal de Iran, unde execuțiile s-au mai mult decât dublat anul trecut, potrivit raportului anual al Amnesty International , publicat luni de Le Figaro.

Organizația pentru drepturile omului cu sediul la Londra a numărat cel puțin 2.707 execuții la nivel mondial în 2025, dar „nu include miile de execuții care au avut loc în China – țara care a efectuat cele mai multe execuții din lume și în acest an ”, a declarat aceasta.

Numărul persoanelor executate la nivel global a crescut cu 78% față de 2024 și a atins un nivel record din 1981, când ONG-ul a înregistrat 3.191 de execuții – excluzând China .

Iranul este mult înainte în clasament

Numai Iranul deține 80% din execuțiile înregistrate de Amnesty International în 2025. Aproximativ 2.159 de persoane au fost executate prin spânzurare, comparativ cu 972 în 2024.

„Autoritățile iraniene și-au intensificat utilizarea pedepsei cu moartea ca instrument de represiune și control politic, alimentând o creștere fără precedent a numărului de execuții ”, notează ONG-ul în raportul său.

Utilizarea execuțiilor a fost deosebit de pronunțată după Războiul de 12 Zile dintre Iran, Israel și Statele Unite , din iunie: 654 de execuții fuseseră înregistrate înainte de acest conflict, comparativ cu 1.505 între iulie și decembrie.

Condamnările la moarte și execuțiile din Iran în urma mișcării de protest din țară în ianuarie și a începerii conflictului din Orientul Mijlociu pe 28 februarie nu sunt incluse în raportul Amnesty International.

Potrivit ONU , cel puțin 21 de persoane au fost executate în Iran de la sfârșitul lunii februarie din motive politice sau de securitate națională. Aproape jumătate (998) din execuțiile planificate pentru Iran în 2025 sunt legate de infracțiuni legate de droguri, notează și Amnesty International. Aceste execuții s-au dublat, de asemenea, față de anul precedent.

În alte părți ale lumii, Arabia Saudită a executat 356 de persoane, Yemenul cel puțin 51, Statele Unite 47, Egiptul 23, iar Somalia, Singapore și Kuweitul câte 17.

În total, 17 țări au efectuat execuții. „Această minoritate nerușinată (de state) folosește pedeapsa cu moartea pentru a insufla frică, a înăbuși disidența și a demonstra puterea pe care instituțiile o exercită asupra populațiilor defavorizate și marginalizate”, a declarat secretarul general al Amnesty International, Agnès Callamard, citată într-un comunicat de presă.