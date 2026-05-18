Președintele Taiwanului apără achizițiile de arme din SUA, după ce Trump le-a numit „monedă de negociere” cu China

Declarațiile liderului de la Taipei vin într-un moment sensibil, la doar câteva zile după summitul dintre Trump și Xi Jinping de la Beijing, unde tema Taiwanului a fost una dintre cele mai tensionate, arată Euronews.

Trump: Vânzările de arme către Taiwan depind de China

Într-un interviu acordat postului Fox News, Trump a spus că nu a aprobat încă un nou pachet de armament de 14 miliarde de dolari destinat Taiwanului și că decizia „depinde de China”. „Este, sincer, o foarte bună monedă de negociere pentru noi”, a declarat liderul american. Afirmația a provocat îngrijorări la Taipei privind posibilitatea unei schimbări de poziție a Washingtonului față de Taiwan, mai ales după apropierea diplomatică dintre SUA și China din ultimele zile. Totuși, administrația taiwaneză a încercat să calmeze temerile și a insistat că politica oficială americană față de insulă nu s-a modificat.

Taiwan: Armele americane sunt esențiale pentru pace

Președintele Lai Ching-te a transmis că cooperarea militară dintre Washington și Taipei este esențială pentru stabilitatea regională. „Achizițiile de arme din SUA și cooperarea în domeniul securității nu sunt doar prevăzute de lege, ci reprezintă și un catalizator pentru pace și stabilitate”, a afirmat liderul taiwanez. El i-a mulțumit lui Trump pentru sprijinul acordat Taiwanului încă din primul său mandat, inclusiv pentru creșterea livrărilor de armament. În decembrie, Trump aprobase deja un pachet militar record de aproximativ 11 miliarde de dolari, care include rachete, drone, sisteme de artilerie și software militar.

Beijingul avertizează asupra riscului unui conflict

China consideră Taiwanul o provincie separatistă și susține că reunificarea poate fi realizată inclusiv prin forță, dacă este necesar. În timpul întâlnirii cu Trump de la Beijing, Xi Jinping a avertizat că problema Taiwanului este „cea mai importantă chestiune” din relația dintre China și SUA. Liderul chinez a spus că o gestionare greșită a subiectului poate duce la „ciocniri și chiar conflicte”. Președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson, a susținut poziția liderului taiwanez. „China nu poate pur și simplu să ocupe teritorii, iar noi vom rămâne fermi în această privință”, a declarat Johnson. Statele Unite nu recunosc oficial Taiwanul ca stat independent, însă sunt principalul susținător militar și politic al insulei. Legea americană obligă Washingtonul să ofere Taiwanului mijloacele necesare pentru a se apăra, iar orice amenințare la adresa insulei este considerată o problemă de interes major pentru SUA.

Tensiunile cresc în Indo-Pacific

Comentariile lui Trump și reacția rapidă a Taiwanului vin într-un moment în care tensiunile din Indo-Pacific cresc constant. China și Taiwan sunt guvernate separat din 1949, după războiul civil chinez, iar Beijingul a intensificat în ultimii ani presiunea militară și diplomatică asupra insulei democratice. În paralel, Washingtonul încearcă să mențină echilibrul dintre relația strategică cu Taiwanul și dialogul tensionat cu Beijingul.