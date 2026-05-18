Seulul schimbă strategia. Miză pe pace cu Phenianul, nu pe confruntare

Guvernul sud-coreean condus de președintele Lee Jae Myung și-a schimbat strategia față de Coreea de Nord, punând accent pe „coexistență pașnică” în locul politicii de „presiune și confruntare”, potrivit unei cărți albe publicate luni de Ministerul Unificării, relatează presa locală.
Andrei Rachieru
18 mai 2026, 08:25, Știri externe
Documentul anual, care adoptă un ton semnificativ diferit față de administrația precedentă, reflectă orientarea noului guvern Lee, instalat în funcție în iunie anul trecut, către repararea relațiilor tensionate dintre cele două Corei prin construirea încrederii reciproce, potrivit agenției Yonhap.

Fosta administrație conservatoare a președintelui Yoon Suk Yeol urmărea schimbarea regimului nord-coreean prin presiuni și prin facilitarea accesului populației la informații din exterior.

Invocând trei principii-cheie, noua strategie a Seulului precizează că Coreea de Sud respectă sistemul politic al Nordului, nu urmărește reunificarea prin absorbție și nu va desfășura activități ostile.

Cartea albă menționează și decizia guvernului Lee de a opri trimiterea de pliante anti-Pyongyang către Coreea de Nord, precum și suspendarea transmisiunilor prin difuzoare la graniță, ca măsuri menite să reducă tensiunile militare și să reconstruiască încrederea.

Totodată, documentul prevede relansarea acordului militar intercoreean semnat pe 19 septembrie 2018 de fostul președinte sud-coreean Moon Jae-in și liderul nord-coreean Kim Jong-un, precum și negocierea unui nou acord bilateral care să creeze o bază sistematică pentru coexistență pașnică.

Relațiile dintre cele două state coreene rămân practic înghețate, în condițiile în care nu au mai existat schimburi personale sau economice între cele două rivale de cinci ani.

La începutul acestei luni, Coreea de Nord și-a modificat Constituția, eliminând toate referirile la reunificare și întrerupând ultimele legături oficiale cu Coreea de Sud.

