Coreea de Sud introduce taxe pe profitul generat de IA, pe măsură ce giganții tehnologici se dezvoltă rapid

Coreea de Sud vrea să introducă o taxă socială pe profitul generat de inteligența artificială, în contextul câștigurilor masive ale giganților tehnologici.
Foto: Hepta
Ioana Târziu
12 mai 2026, 09:48, Știri externe
Un oficial sud-coreean a propus o taxă socială pe profiturile generate de inteligența artificială, care să fie redistribuită în societate, în contextul în care cele mai mari companii din țară, Samsung Electronics și SK Hynix generează profituri record, relatează France 24.

Cele două firme sud-coreene au devenit furnizori cheie de cipuri de înaltă performanță, care alimentează infrastructura de inteligență artificială la nivel global și au înregistrat câștiguri record în primul trimestru al anului, pe fondul creșterii cererii la nivel global.

Coreea de Sud nu mai funcționează ca o economie tradițională de export și ar putea trece la o „economie de monopol tehnologic”, determinată de deficitul de cipuri și de profiturile excesive susținute, a declarat, luni, Kim Yong-beom, secretar prezidențial senior pentru politică.

Taxa socială, redistribuită comunității

Secretarul a propus ceea ce el a numit, provizoriu, un „dividend național”, pentru redistribuirea socială a profiturilor corporative excesive din tehnologia inteligenței artificiale.

Taxa respectivă ar putea fi folosită pentru a oferi sprijin tinerilor pentru startup-uri, programe de venit de bază pentru comunitățile rurale și de pescari, sprijin pentru artiști și pensii mai mari pentru vârstnici, potrivit oficialului. „Utilizarea unei părți din profituri, pentru a asigura stabilitatea socială pentru generația actuală și a atenua costurile de tranziție, nu este doar o redistribuire, ci și un tip de cost de întreținere a sistemului” a declarat secretarul, potrivit aceleiași surse.

Țara vrea să se alăture puterilor globale în IA

Coreea de Sud a anunțat că va tripla cheltuielile pentru inteligența artificială în acest an, cu scopul de a se alătura Statelor Unite și Chinei, drept una dintre primele trei puteri în domeniul inteligenței artificiale.

Remarcile lui Kim Yong-beom au venit în contextul în care sindicatul Samsung Electronics a cerut eliminarea plafoanelor pentru bonusurile de performanță și a solicitat un sistem care să aloce 15% din profitul operațional bonusurilor.

De asemenea, inclusiv Partidului Democrat, aflat la guvernare, redistribuirea câștigurilor din încasările companiilor. Parlamentarul Moon Geum-ju a declarat, luna trecută, că profitul companiilor a fost construit, parțial, pe „sacrificiul și răbdarea fermierilor și pescarilor” și a susținut că o parte din profituri ar trebui returnată comunităților rurale. mai arată sursa.

 

