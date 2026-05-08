Prima pagină » Știrile zilei » Petrolierul care a traversat Strâmtoarea Ormuz în aprilie a ajuns în Coreea de Sud

Petrolierul care a traversat Strâmtoarea Ormuz în aprilie a ajuns în Coreea de Sud

Un petrolier sub pavilion maltez, care transportă un milion de barili de țiței din Orientul Mijlociu, a ajuns vineri în largul coastei de vest a Coreei de Sud, în contextul îngrijorărilor energetice cauzate de războiul din Orientul Mijlociu și blocarea Strâmtorii Ormuz.
Petrolierul care a traversat Strâmtoarea Ormuz în aprilie a ajuns în Coreea de Sud
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
08 mai 2026, 09:45, Știri externe

Petrolierul „Odessa” a ajuns în apropierea orașului port Seosan, din vestul Coreei de Sud, după ce a traversat Strâmtoarea Ormuz la mijlocul lunii aprilie, pe fondul negocierilor pentru implementarea unui armistițiu, anunță compania HD Hyundai Oilbank, citată de Associated Press

Nava transportă aproximativ un milion de barili de țiței, cantitate care reprezintă între 35% și 50% din consumul zilnic de petrol al Coreei de Sud. 

Petrolierul urmează să acosteze la terminalul offshore al companiei pentru descărcarea încărcăturii, unde țițeiul va fi prelucrat în produse precum benzină, motorină sau naftă. 

Războiul prelungit al Statelor Unite împotriva Iranului a amplificat preocupările legate de o posibilă criză energetică în Coreea de Sud, economie puternic dependentă de importuri energetice.

Pe fondul crizei cauzate de războiul din Iran, autoritățile de la Seul au introdus măsuri de plafonare a prețurilor la carburanți, iar rafinăriile au fost instruite să redirecționeze către piața internă exporturile de nafta și să identifice surse alternative de aprovizionare și rute maritime mai sigure. 

Recomandarea video

„M-a sunat Lia”: Dosarul în care se judecă numirea Liei Savonea ca șefă a Înaltei Curți va fi judecat de Înalta Curte
G4Media
Moscova, atacată în plin armistițiu anunțat de Putin pentru „Ziua Victoriei”. Rusia anunță că a doborât 20 de drone înainte parada de 9 mai
Gandul
E oficial! Mihaela Rădulescu revine în media, după dubla tragedie din viața ei: ”Felix ar fi fost mândru”
Cancan
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport
Dilema viitorului guvern, „oricare ar fi el”. Economistul Silviu Cerna, fost membru în consiliul de administrație al BNR, explică pericolele „mediului stagflaționist”
Libertatea
Leguma care îngrașă de 2 ori mai mult decât shaorma cu de toate. Se găsește în toate supermarketurile din România
CSID
Accident cu motocultor în 2026. Cine plătește daunele, șoferul vinovat sau proprietarul utilajului agricol?
Promotor