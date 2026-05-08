Petrolierul care a traversat Strâmtoarea Ormuz în aprilie a ajuns în Coreea de Sud

Petrolierul „Odessa” a ajuns în apropierea orașului port Seosan, din vestul Coreei de Sud, după ce a traversat Strâmtoarea Ormuz la mijlocul lunii aprilie, pe fondul negocierilor pentru implementarea unui armistițiu, anunță compania HD Hyundai Oilbank, citată de Associated Press.

Nava transportă aproximativ un milion de barili de țiței, cantitate care reprezintă între 35% și 50% din consumul zilnic de petrol al Coreei de Sud.

Petrolierul urmează să acosteze la terminalul offshore al companiei pentru descărcarea încărcăturii, unde țițeiul va fi prelucrat în produse precum benzină, motorină sau naftă.

Războiul prelungit al Statelor Unite împotriva Iranului a amplificat preocupările legate de o posibilă criză energetică în Coreea de Sud, economie puternic dependentă de importuri energetice.

Pe fondul crizei cauzate de războiul din Iran, autoritățile de la Seul au introdus măsuri de plafonare a prețurilor la carburanți, iar rafinăriile au fost instruite să redirecționeze către piața internă exporturile de nafta și să identifice surse alternative de aprovizionare și rute maritime mai sigure.