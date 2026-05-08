Zboruri suspendate pe 13 aeroporturi din sudul Rusiei. Clădirea serviciului de navigație aeriană Rostov-pe-Don a fost lovită de drone

Informarea a fost dată, publicată, vineri, pe Telegram, de Ministerul Transporturilor din Rusia, potrivit Ukrainska Pravda.

„Activitatea centrului regional din Rostov-pe-Don, care gestionează traficul aerian în sudul Rusiei, a fost temporar modificată ca urmare a atacurilor cu drone ucrainene asupra clădirii de birouri a sucursalei «Aeronavigatsiya» (navigație aeriană) din sudul Rusiei”, potrivit Ministerului Transporturilor din Rusia.

Potrivit sursei citate, „în prezent se desfășoară o analiză a capacității operaționale a echipamentelor” și „procedurile de control al traficului aerian din sudul Rusiei sunt în curs de ajustare”, mai precizează ministerul.

„Operațiunile la următoarele aeroporturi au fost suspendate temporar: Astrakhan, Vladikavkaz, Volgograd, Gelendzhik, Grozny, Krasnodar, Makhachkala, Magas, Mineralnye Vody, Nalchik, Sochi, Stavropol și Elista. Informațiile privind funcționarea ulterioară a aeroporturilor vor fi actualizate la ora 11:00, ora Moscovei”, a declarat Ministerul Transporturilor din Rusia.

Se menționează că ministerul și Agenția Federală de Transport Aerian a Rusiei (Rosaviatsiya), împreună cu companiile aeriene și aeroporturile, ajustează orarele de zbor.

Vineri, au fost semnalate explozii în Iaroslavl, urmate de un incendiu la o rafinărie de petrol. Se pare că au fost vizate și Moscova și Rostov-pe-Don.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că forțele ucrainene au lansat un atac, pe care l-a numit ironic „sancțiuni de la distanță”, împotriva unei instalații petroliere din orașul rus Iaroslavl.