Marile companii tech caută ajutor în religie pentru dezvoltarea unei inteligențe artificiale „morale”

Reprezentanți ai unor companii precum OpenAI și Anthropic s-au întâlnit recent la New York cu lideri ai mai multor religii în cadrul primei conferințe „Faith-AI Covenant”. Inițiativa a fost organizată de Interfaith Alliance for Safer Communities, organizație cu sediul la Geneva care lucrează pe teme precum extremismul, radicalizarea și traficul de persoane, scrie AP.

„Reglementarea nu poate ține pasul”

Participanții au discutat despre modul în care principiile morale și etice ar putea fi integrate în sistemele de inteligență artificială care evoluează rapid. Joanna Shields, una dintre persoanele implicate în proiect, spune că liderii religioși au experiența necesară pentru a contribui la protejarea „siguranței morale” a societății. „Reglementarea nu poate ține pasul cu această tehnologie”, a declarat Shields. Potrivit acesteia, scopul proiectului este elaborarea unui set internațional de principii etice pe care companiile AI să le respecte.

Lideri religioși din mai multe confesiuni

La întâlnire au participat reprezentanți ai mai multor comunități religioase, inclusiv ai Bisericii Ortodoxe Grecești din America, ai comunității Baha’i, ai organizațiilor Sikh și ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Unele organizații religioase au început deja să emită propriile reguli privind utilizarea inteligenței artificiale. Biserica Mormonă, de exemplu, afirmă că AI poate fi un instrument util pentru învățare și educație, însă „nu poate înlocui inspirația divină”.

Anthropic vorbește despre o AI „profund etică”

Compania Anthropic este considerată una dintre cele mai active în colaborarea cu liderii religioși. Firma susține că își dorește ca chatbotul Claude să acționeze „așa cum ar face o persoană profund etică”. Așa-numita „Constituție Claude”, documentul care definește regulile morale ale modelului AI, a fost realizată inclusiv cu ajutorul unor experți în etică și lideri religioși.

Nu toți experții sunt convinși că apropierea dintre companiile tech și religie este complet sinceră. Brian Boyd spune că industria încearcă și să își repare imaginea după ani în care filosofia dominantă a fost „Move fast and break things”. Alți specialiști consideră că discuțiile despre „AI morală” riscă să distragă atenția de la întrebarea fundamentală: dacă anumite tehnologii ar trebui dezvoltate deloc. „Sub pretextul că aceste sisteme vor exista oricum și trebuie doar făcute mai bune, evităm întrebarea esențială: vrem cu adevărat să construim toate aceste lucruri?”, a declarat Dylan Baker.

AI și etica, noul mare câmp de luptă

Pe fondul dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale, dezbaterea despre limitele morale ale tehnologiei devine tot mai intensă. Experții avertizează că AI-ul poate influența deja domenii sensibile precum securitatea, propaganda politică, supravegherea populației și manipularea informației. În aceste condiții, companiile tehnologice încearcă să construiască un consens global privind utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, iar liderii religioși devin, tot mai mult, parte a acestei discuții.