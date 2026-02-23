Marile companii de tehnologie vor investi aproximativ 650 de miliarde de dolari în inteligența artificială în 2026

Investițiile ar reprezenta o creștere semnificativă față de 410 miliarde de dolari în 2025, potrivit Reuters.

Într-o scrisoare adresată clienților, Greg Jensen, co-directorul de investiții al Bridgewater, a declarat că boom-ul inteligenței artificiale a intrat într-o „fază mai periculoasă”, marcată de creșterea exponențială a investițiilor în infrastructura fizică și de dependența tot mai mare de capitalul extern.

„Cererea de calcul continuă să depășească semnificativ oferta, determinând hiper-scalerii să investească și mai rapid pentru a încerca să depășească într-o zi cererea”.

Cele patru companii au redus deja mai agresiv răscumpărările de acțiuni pentru a ajuta la finanțarea creșterii cheltuielilor de capital, a spus Jensen.

Amploarea cheltuielilor, a spus el, creează riscuri semnificative de scădere dacă ceva nu merge bine.

Anthropic și OpenAI vor avea nevoie de progrese majore în ceea ce privește produsele pentru a-și asigura sprijinul pentru strângerea masivă de fonduri înainte de potențialele oferte publice inițiale, a spus el. Fără o cale credibilă către profituri uriașe, acestea ar putea avea dificultăți în a justifica evaluările ridicate și cererile mari de capital.

Riscuri pentru alte sectoare

În plus, aceste produse expun riscuri semnificative pentru alte sectoare, cum ar fi companiile de software și furnizorii de date, a spus el, indicând vânzarea recentă a acțiunilor din sectorul software.

„Liderii din domeniul IA nu mai pot satisface așteptările investitorilor fără a crea riscuri existențiale pentru alte sectoare, cum ar fi software-ul”, a adăugat Jensen.

Dincolo de piețele bursiere, Jensen a spus că cheltuielile pentru investiții în tehnologie rămân o „presiune ascendentă semnificativă pentru creșterea economică a SUA”.

Bridgewater estimează că investițiile în tehnologie au adăugat aproximativ 50 de puncte de bază la creșterea PIB-ului SUA în 2025 și ar putea oferi un sprijin de aproximativ 100 de puncte de bază în acest an.

Inflația în domeniul tehnologiei

Cu toate acestea, boomul cheltuielilor ar putea, de asemenea, să crească inflația în domeniul tehnologiei și al echipamentelor de comunicații și să determine creșterea prețurilor la energie electrică în unele regiuni.

O corecție severă a pieței bursiere ar putea submina creșterea economică și limita capacitatea companiilor de a strânge capital, similar cu bula dot-com din 2000, a spus Jensen, dar a adăugat că mișcările recente sunt mult mai mici.