Scrisoarea virală a unui CEO care compară inteligența artificială cu COVID-19: „Oamenii de care îmi pasă merită să știe ce urmează”

CEO-ul Hyperwrite, Matt Shumer, a scris că persoanele din sectorul tehnologic „nu fac predicții. Povestim ce s-a întâmplat deja în propriile noastre locuri de muncă”. Într-un eseu intitulat „Something Big Is Happening” („Ceva uriaș se întâmplă”), CEO-ul Hyperwrite, Matt Shumer, a afirmat că IA poate deja să îi realizeze întreaga muncă tehnică, și crede că următorul tău loc de muncă ar putea fi următorul afectat, scrie Business Insider.

„Scriu asta pentru persoanele din jurul meu care nu… familia mea, prietenii mei, oamenii la care țin și care continuă să mă întrebe «ce se întâmplă cu IA?» și primesc un răspuns care nu reflectă cu adevărat ceea ce se întâmplă”, a scris Shumer în postarea sa de aproape 5.000 de cuvinte, publicată marți pe X.

La primele ore ale dimineții de miercuri, postarea sa adunase 40 de milioane de vizualizări și 18.000 de redistribuiri. Shumer este cofondatorul OthersideAI, compania din spatele Hyperwrite, un instrument de scriere asistată de IA.

Shumer a explicat că motivul pentru care persoanele din sectorul tehnologic „trag semnalul de alarmă” este că au trăit deja ceea ce urmează pentru restul.

„Nu facem predicții”, a scris. „Povestim ce s-a întâmplat deja în propriile noastre locuri de muncă și avertizăm că voi sunteți următorii.”

Shumer a subliniat că multe persoane din afara sectorului tehnologic au respins IA în urmă cu ani, după o experiență stângace cu o versiune inițială a ChatGPT.

„Modelele disponibile astăzi sunt de nerecunoscut față de cele care existau chiar și acum șase luni”, a scris. „Dezbaterea despre dacă IA «chiar se îmbunătățește» sau «a atins un plafon» (care durează de peste un an) s-a încheiat.”

Nu este momentul pentru panică, a spus Shumer. În schimb, cel mai bine este să te familiarizezi temeinic cu IA. „Acesta ar putea fi cel mai important an al carierei tale”, a scris.

„Nu spun asta ca să te stresez. O spun pentru că în acest moment există o scurtă fereastră în care majoritatea oamenilor din majoritatea companiilor încă ignoră acest lucru”, a adăugat. „Persoana care intră într-o ședință și spune «am folosit IA pentru a face această analiză într-o oră în loc de trei zile» va fi cea mai valoroasă persoană din încăpere.”

Nu este singurul care trage semnalul de alarmă. În ciuda dezacordului altor lideri din tehnologie, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, continuă să susțină că IA ar putea elimina până la jumătate dintre locurile de muncă de birou de nivel de început în următorii unu până la cinci ani.

CEO-ul xAI, Elon Musk, și alții au avertizat că, dacă munca ta nu implică activitate fizică, este probabil să fie înlocuită de IA mult mai rapid, o perspectivă care coincide cu un număr tot mai mare de studii economice. Eseul lui Shumer a rezonat în special în rândul celor care lucrează în tehnologie. Cofondatorul Reddit, Alexis Ohanian, a răspuns: „Articol excelent. Sunt total de acord”.

„Sfat excelent despre cum să ieși în față la locul de muncă într-o mare companie chiar acum”, a scris David Haber, partener general la A16z.

Deși reacția la postare a fost copleșitor de pozitivă, unii utilizatori de pe X au semnalat limitările pe care încă le prezintă multe produse actuale de IA, precum halucinațiile și inexactitățile generale.

Ce l-a făcut pe Shumer să își schimbe opinia

Shumer a explicat că acest moment îi amintește de februarie 2020, când, într-un timp scurt, știrile despre o pandemie în expansiune au fost urmate de un șoc global fără precedent în era modernă, ale cărui efecte se resimt și astăzi.

Potențialul schimbărilor aduse de IA, a scris el, este „mult mai mare decât cel al COVID”.

Pentru Shumer, acest moment de conștientizare a venit odată cu lansările recente și aproape simultane ale Opus 4.6 de la Anthropic și GPT-5.3 Codex de la OpenAI. Ambele modele sunt orientate în principal spre ingineria software. OpenAI a menționat în notele sale de lansare că GPT-5.3 Codex „este primul nostru model care a fost esențial în propria sa creare”.

„Nu se limita la a executa instrucțiunile mele”, a scris Shumer despre experiența sa cu cel mai recent model Codex de la OpenAI. „Lua decizii inteligente. Avea ceva care, pentru prima dată, semăna cu judecata. Cu gustul. Acea senzație inexplicabilă de a ști care este decizia corectă, despre care oamenii spuneau mereu că IA nu o va avea niciodată.”

IA este acum atât de inteligentă, a afirmat Shumer, încât îi poți spune agentului ce îți dorești și „să te îndepărtezi de computer timp de patru ore și să te întorci pentru a găsi munca făcută. Bine făcută.”

Într-o postare pe LinkedIn miercuri dimineață, Shumer a făcut referire la postarea sa virală de pe X.

„De fiecare dată când cineva mă întreabă ce se întâmplă cu IA, le dau răspunsul prudent”, a scris miercuri. „Pentru că cel real sună a nebunie. Am terminat cu asta.”