Piața software, lovită de Inteligența Artificială: Pierderi de 400 de miliarde de dolari într-o singură săptămână. Ce urmează?

Inteligența artificială (AI) a șters peste 400 de miliarde de dolari din valoarea de piață în această săptămână, după ce investitorii au reevaluat viitorul companiilor de software, scrie Axios.

Vânzările marchează unul dintre primele momente în care piețele au reacționat la AI ca la un înlocuitor real, nu doar ca la un instrument de productivitate.

Instrumentele AI provoacă o reevaluare bruscă a pieței

Scăderea a fost declanșată de lansările recente ale companiei Anthropic, ale cărei instrumente pun sub semnul întrebării afacerile software tradiționale.

Unul dintre produse, Claude Code, poate genera software funcțional la cerere, reducând nevoia de programatori umani.

Un alt instrument, Cowork, permite agenților AI să funcționeze ca angajați full-time, prin pluginuri integrate.

Împreună, aceste produse i-au determinat pe investitori să se întrebe dacă multe categorii de software mai pot fi apărate pe termen lung.

În consecință, sectorul software a scăzut cu aproximativ 25% într-o singură săptămână.

Analiștii descriu mișcarea drept un verdict timpuriu asupra modului în care piețele evaluează impactul atunci când AI înlocuiește fluxuri întregi de muncă.

De la motor de productivitate la amenințare pentru profit

Până acum, AI era văzută în mare parte ca o soluție pentru creșterea eficienței și a marjelor de profit în companiile de software.

Această perspectivă se transformă rapid într-una mult mai disruptivă.

„AI nu va afecta doar forța de muncă, ci va lovi direct în profituri”, a declarat Shelby McFaddin, manager de portofoliu al unui fond de 2,6 miliarde de dolari.

Unii strategi compară momentul cu declinul BlackBerry, o companie care a supraviețuit, dar nu și-a mai revenit niciodată ca valoare.

În interiorul firmelor, AI schimbă deja modul de lucru al echipelor.

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a recunoscut că s-a simțit „inutil” urmărind cum AI îl depășește la programare.

Observatorii industriei notează și o scădere a colaborării dintre ingineri, semn al unor schimbări culturale profunde.

Cine câștigă și cine rezistă

Nu toți investitorii sunt pesimiști.

Unii susțin că acțiunile software, acum mai ieftine, pot oferi valoare pe termen lung, mai ales în cazul platformelor, nu al aplicațiilor cu utilizare unică.

Companiile cu relații solide și de durată cu clienții ar putea fi mai greu de înlocuit.

„Codul poate deveni ieftin, dar contextul este scump”, notează analiștii PitchBook, invocând datele proprietare și istoricul clienților.

Totuși, investitorii urmăresc atent semnalele-cheie.

Încetinirea vânzărilor și scăderea retenției clienților ar putea confirma că instrumentele AI încep să înlocuiască software-ul plătit.

Ce urmează

Analiștii se așteaptă ca presiunea asupra evaluărilor provocată de AI să se extindă dincolo de software în următorul an.

Industriile bazate pe muncă repetitivă de tip intelectual ar putea fi următoarele vizate.

Deocamdată, piețele au transmis un mesaj clar.

Atunci când AI „mănâncă” o industrie, evaluările se pot prăbuși cu mult înainte ca locurile de muncă să dispară.