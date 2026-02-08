Super Bowl 2026. Tot ce trebuie să știți despre unul dintre cele mai mari evenimente sportive și artistice din lume

Echipele New England Patriots și Seattle Seahawks vor juca în Super Bowl LX pe stadionul Levi’s din Santa Clara, California. Este o revanșă pentru Super Bowl XLIX din 2015, atunci când Patriots au câștigat cu 28-24. De atunci echipa din Seattle nu a mai ajuns în finala NFL. Formația de pe coasta de Vest a SUA are în palmares trei finale, inclusiv una câștigată în 2014.

Pentru New England Patriots, Super Bowl LX reprezintă a 12-a apariție în finala NFL. Echipa are șase trofee și se află la egalitate cu Pittsburgh Steelers în clasamentul all-time privitor la victoriile în finală.

Jucătorii din echipa câștigătoare vor primi celebrele inele, dar și bani. Contractul colectiv de muncă dintre Asociația Jucătorilor NFL și NFL prevede că fiecare membru al echipei câștigătoare va primi 164.000 de dolari.

Super Bowl LX va reuni unii dintre cei mai buni sportivi din lume, care luptă pentru Trofeul Lombardi. Totuși, vedetele sportive nu vor fi singurele care vor face ca marele eveniment să strălucească. Așa cum este tradiția pentru Super Bowl, ediția din acest an va aduce mai multe vedete din lumea muzicii. Bad Bunny, artistul câștigător al premiului Grammy și cel mai ascultat artist de pe planetă în 2025, va fi capul de afiș al spectacolului de pauză de la Super Bowl LX.

În acest an, vor fi trei locuri diferite de spectacole. La evenimentul oficial Super Bowl Tailgate, fanii vor avea parte de un concert susținut de vedeta în ascensiune LaRussell și de artistul Teddy Swims. Apoi vine ceremonia oficială de deschidere a Super Bowl LX, unde vor concerta mai mulți artiști. Spectacolul de deschidere îi va avea în distribuție pe cei de la Green Day, pe Brandi Carlile și Coco Jones. Spectacolul de deschidere va ține 30 de minute. Bineînțeles, este posibil să apară și invitați surpriză.

Super Bowl în tribune

Surprize pot fi și în tribune. Numeroase vedete din diferite domenii de activitate asistă la finalele campionatului american. Anul acesta surpriza are legătură cu o absență importantă. Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că nu va participa la eveniment declarându-se deranjat de artiștii invitați să cânte. Aceștia l-au criticat pe Trump, iar California este un fief al democraților, așa că președintele nu a dorit să fie implicat în vreun incident.

Evenimentul este și o bună afacere. Organizatorii fac bani din bilete și din diferite activități desfășurate în jurul evenimentului. Rezervarea unei loje costă câteva milioane de dolari.

De asemenea, un mare interes este pentru reclame. Acestea stârnesc întotdeauna interesul publicului. Branduri din toată lumea se pregătesc din timp pentru a capta atenția publicului. Conform informațiilor din presa americană, costul unui spot de 30 de secunde la Super Bowl 2026 este de aproximativ 8 milioane de dolari.