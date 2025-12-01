Charlie Puth, Brandi Carlile și Coco Jones, artiștii care vor deschide finala NFL – Super Bowl LX

Super Bowl LX va debuta cu un trio de artiști de top care vor urca pe scenă în California, în cadrul tradiționalului pregame show. Charlie Puth va interpreta imnul național al Statelor Unite, Brandi Carlile va cânta „America the Beautiful”, iar Coco Jones va interpreta „Lift Every Voice and Sing”, a anunțat luni NFL, într-un comunicat oficial.

Cele trei momente muzicale vor avea loc pe 8 februarie 2026, pe Levi’s Stadium din Santa Clara, California, înaintea finalei pentru titlul NFL – Super Bowl LX.

Mini-concertul din pauza finalei este susținut sezonul acesta de superstarul portorican Bad Bunny.

„Acești artiști aduc voci distincte și contribuie la stabilirea tonului pentru o zi care va capta atenția fanilor din întreaga lume”, a declarat Jon Barker, senior vicepreședinte al departamentului de producție globală de evenimente din cadrul NFL.

Momentelor vocale li se vor alătura și interpreți în limbajul semnelor, a mai anunțat liga.