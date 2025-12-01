Prima pagină » Sport » Charlie Puth, Brandi Carlile și Coco Jones, artiștii care vor deschide finala NFL – Super Bowl LX

Charlie Puth, Brandi Carlile și Coco Jones, artiștii care vor deschide finala NFL – Super Bowl LX

Reprezentanții Ligii de fotbal american (NFL) au anunțat luni dimineață artiștii care vor întreține atmosfera în deschiderea finalei din 2026: Super Bowl LX. Charlie Puth va interpreta imnul național al Statelor Unite ale Americii. Brandi Carlile și Coco Jones sunt celelalte două artiste anunțate.
Charlie Puth, Brandi Carlile și Coco Jones, artiștii care vor deschide finala NFL - Super Bowl LX
February 9, 2025, New Orleans, Louisiana, United States: The Ceasars Superdome general view inside the stadium during the Super Bowl LIX match between Kansas City Chiefs and Philadelphia Eagles at Caesars Superdome on February 9, 2025 in New Orleans, Louisiana. (Credit Image: © Marioi Hommes/DeFodi via ZUMA Press)
Petre Apostol
01 dec. 2025, 07:33, Sport

Super Bowl LX va debuta cu un trio de artiști de top care vor urca pe scenă în California, în cadrul tradiționalului pregame show. Charlie Puth va interpreta imnul național al Statelor Unite, Brandi Carlile va cânta „America the Beautiful”, iar Coco Jones va interpreta „Lift Every Voice and Sing”, a anunțat luni NFL, într-un comunicat oficial.

Cele trei momente muzicale vor avea loc pe 8 februarie 2026, pe Levi’s Stadium din Santa Clara, California, înaintea finalei pentru titlul NFL – Super Bowl LX.

Mini-concertul din pauza finalei este susținut sezonul acesta de superstarul portorican Bad Bunny.

„Acești artiști aduc voci distincte și contribuie la stabilirea tonului pentru o zi care va capta atenția fanilor din întreaga lume”, a declarat Jon Barker, senior vicepreședinte al departamentului de producție globală de evenimente din cadrul NFL.

Momentelor vocale li se vor alătura și interpreți în limbajul semnelor, a mai anunțat liga.