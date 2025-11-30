Bogdan Rath, mesaj despre viitorul polo-ului românesc la Gala Mari Sportivi ProSport 2025

Bogdan Rath, selecționerul naționalei de polo pe apă, a vorbit cu mult optimist și încredere despre sportul acesta fabulos în cadrul Galei Mari Sportivi ProSport 2025.

Rath se află la conducerea echipei României din iunie 2022, perioadă în care a urmărit consolidarea unui lot competitiv, informează Prosport.

El a declarat că direcția ultimilor ani trebuie menținută, deoarece rezultatele au confirmat potențialul unei generații tinere. Selecționerul a pus mult accentul în discursul său pe continuitate și pe evoluțiile pozitive ale jucătorilor care au format nucleul lotului trimis la Jocurile Olimpice.

„Anul 2025 trebuie să fie unul bun pentru polo pe apă. Trebuie să urmăm ceea ce s-a întâmplat în ultimii trei ani, să stăm în elita în care suntem. Ne-am calificat la Europene, Mondiale, Cupa Mondială, Olimpiadă… singura echipă, trebuie să o zic, chiar cu părere de rău, dar trebuie să urmăm această cale neapărat. Pentru anul viitor avem Campionatul European în ianuarie, care ne oferă o calificare ulterioară la Campionatul Mondial. Mai departe mă opresc. De acolo, începe iar discursul despre Olimpiadă. Ne putem baza pe tinerii poloiști foarte mult, pentru că deja nucleul care a format echipa olimpică este foarte tânăr. Eu cred că pot duce chiar două cicluri olimpice.”, a declarat Bogdan Rath, la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.

Participarea României la Campionatul Mondial din 2025, desfășurat la Singapore între 11 și 24 iulie, a reprezentat o revenire importantă după o pauză de 11 ani. Calificarea a venit ca rezultat al evoluțiilor bune din Cupa Mondială.

În grupa preliminară, tricolorii au obținut o victorie categorică în fața Africii de Sud, scor 24 la 5. A urmat confruntarea cu Serbia, pierdută cu 19 la 9, rezultat care a blocat accesul direct în sferturile de finală.

După etapele de calificare și partidele pentru clasament, România a încheiat turneul pe locul 10, cu un eșec strâns în duelul pentru pozițiile 9 și 10, în fața Japoniei, scor 20 la 19.