Messi s-a calificat în finala campionatului american de fotbal. Inter Miami a învins-o la scor pe New York City FC

Partida s-a desfășurat sâmbătă seara. Echipa lui Messi s-a impus clar, scor 5-1, iar vedeta argentiniană a reușit o pasă de gol.

Tadeo Allende a reușit un hat-trick, iar Miami a câștigat finala Conferinței de Est și va ținti primul său titlu MLS săptămâna viitoare.

În finală, Inter o va întâlni pe Vancouver Whitecaps unde joacă Thomas Müller. Vancouver a învins-o sâmbătă pe San Diego FC.

După zece titluri de campioană cu FC Barcelona, apoi două în Franța cu Paris Saint-Germain, Lionel Messi va avea ocazia pe 6 decembrie, în fața propriilor suporteri, să câștige un nou trofeu important.