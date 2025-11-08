Victorie pentru Djokovic în finala ATP 250 de la Atena: A câștigat al 101-lea titlu din carieră

Novak Djokovic este inepuizabil. Sârbul (numărul 5 mondial) l-a învins sâmbătă pe italianul Lorenzo Musetti (numărul 9) în finala ATP 250 de la Atena, câștigând al 101-lea titlu în circuitul masculin la vârsta de 38 de ani, potrivit Le Figaro.

Câștigător cu 4-6, 6-3, 7-5 după o luptă palpitantă care a durat aproape trei ore, fostul număr 1 mondial se află acum la doar două titluri distanță de cele 103 titluri ale fostului său rival elvețian Roger Federer și la opt titluri distanță de recordul de 109 trofee al americanului Jimmy Connors.

La 38 de ani și cinci luni, Djokovic, cu 24 de titluri de Grand Slam este cel mai în vârstă câștigător de turnee de la australianul Ken Rosewall, care avea 43 de ani când a câștigat la Hong Kong în 1977.

Djokovic nu mai câștigase niciun titlu de la victoria sa din mai la ATP 250 de la Geneva (zgură).