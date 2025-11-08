Proaspăt câştigător al turneului de la Atena, Novak Djokovic se retrage de la ATP Masters

Sârbul Novak Djokovic, câştigător la 38 de ani sâmbătă, la Atena, al celui de-al 101-lea titlu, s-a retras de la turneul ATP Masters de la Torino, care începe duminică, au anunţat organizatorii turneului care reuneşte cei mai buni opt jucători ai anului.

„Novak Djokovic s-a retras din cauza unei accidentări la umăr; va fi înlocuit în lotul lui Jimmy Connors de Lorenzo Musetti”, au declarat organizatorii „Turneului Masters”.

Deţinătorul recordului pentru cele mai multe victorii în competiţie, cu şapte titluri, „Djoko” va rata, aşadar, Finala ATP pentru al doilea an consecutiv. Pentru prima dată în istoria Finalei ATP, vor concura doi italieni: numărul 1 mondial şi campionul en-titre, Jannik Sinner, şi Musetti.

Musetti, învins în finala de la Atena de Djokovic (4-6, 6-3, 7-5), avea nevoie să câştige turneul de la Atena pentru a termina pe locul 8 în „The Race”, clasamentul anual, şi devansându-l pe canadianul Felix Auger-Aliassime.

Însă retragerea lui Djokovic le-a oferit în cele din urmă celor doi jucători calificarea, permiţându-le să experimenteze finala ATP pentru prima dată.