Schimbare în turneele de tenis masculin din sezonul viitor

O regulă aplicată de peste 30 de ani în circuitul feminin va fi introdusă din sezonul viitor și în turneele masculine de tenis, scrie AP.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
16 dec. 2025, 10:00, Sport

Pentru a face față căldurii extreme în timpul meciurilor de tenis profesionist masculin, noua regulă va permite pauze de 10 minute în timpul meciurilor de simplu în trei seturi, începând cu sezonul viitor.

Aprobarea noii politici de către Consiliul ATP, anunțată luni, consolidează „protecția jucătorilor care concurează în condiții extreme”.

În timpul Mastersului de la Shanghai din octombrie, unii jucători au solicitat ATP să introducă îndrumări care să îi ajute în cazuri de căldură și umiditate extreme. Jannik Sinner a fost nevoit să întrerupă un meci din cauza crampelor la picioare, iar Novak Djokovic s-a plâns de condiții după ce i s-a făcut rău în timpul unui meci.

„Este brutal când ai peste 80% umiditate zi de zi”, a spus Djokovic atunci, în special pentru băieți, când joacă în timpul zilei, în căldură, sub soare”.

O analiză a Associated Press din 2023 a arătat că temperaturile medii ridicate resimțite în timpul US Open și al celorlalte trei turnee majore de tenis au devenit din ce în ce mai ridicate și mai periculoase în ultimele decenii, reflectând schimbările climatice care au creat valuri de căldură record.

WTA a stabilit pentru prima dată o regulă pentru protejarea jucătorilor împotriva căldurii în 1992.

În timpul pauzelor, jucătorii își vor putea schimba îmbrăcămintea, pot face duș, se pot hidrata sau pot folosi alte metode de răcorire sub supravegherea personalului medical ATP, și pot primi, de asemenea, îndrumări de la antrenor.

Turneele de Grand Slam își stabilesc propriile politici privind căldura.

