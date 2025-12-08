Aproape 1.200 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă și căldură. Ce zone sunt afectate

Compania Termoenergetica București anunță că, în următoarele zile, se vor face lucrări de reparație și remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice primare, în mai multe zone din Capitală.

Pe Șoseaua Iancului din Sectorul 2 se vor face lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 9 puncte termice (109 blocuri) de luni de la ora 9.00 până marți la ora 23.00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1974, această porțiune de rețea având 51 de ani de funcționare.

De asemenea, pe Șoseaua Pantelimon și pe Strada Cristescu Dima din Sectorul 2 vor avea loc lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 6 puncte termice (96 blocuri) de luni dimineața până miercuri la ora 23.00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1974, această porțiune de rețea având 51 de ani de funcționare.

Tot în Sectorul 2, pe Bulevardul Lacul Tei, se vor face lucrări de modernizare care impun sistarea furnizării agentului termic către 9 puncte termice (104 blocuri și o industrie) de luni dimineața până marți la ora 23.00. Și această conductă are o perioadă de funcționare de 51 de ani.

Tot pe Bulevardul Lacul Tei din Sectorul 2 se vor mai face lucrări la o conductă din 1969, care impun sistarea furnizării agentului termic către 6 puncte termice (94 blocuri) de luni dimineața până joi la ora 23.00.

Pe Bulevardul Octavian Goga din Sectorul 3 se va face lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 4 puncte termice (57 blocuri) de marți dimineața până joi la ora 23.00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1994, această porțiune de rețea având 31 de ani de funcționare.

Totodată, pe Strada Liviu Rebreanu din Sectorul 3 se va intervebi pentru reparația conductelor, lucrări care impun sistarea furnizării agentului termic către 8 puncte termice (107 blocuri) de luni dimineața până marți seara. Conducta din această zonă a fost pusă în funcțiune în 2014.

Pe străzile V.V. Stanciu, C.R. Motru și Calea Văcărești din Sectorul 4 se vor face lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 6 puncte termice (129 blocuri și doi agenți economici) de miercuri dimineața până vineri la ora 23.00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1992, această porțiune de rețea având 33 de ani de funcționare.

De asemenea, între Strada Maria Tănase și Bulevardul Șincai din Sectorul 4 se vor monta vane de sectorizare în căminul CFC4, lucrări care impun sistarea furnizării agentului termic către 4 puncte termice (35 blocuri), de luni până miercuri. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1969.

Tot în Sectorul 4, pe Strada Ion Iriceanu vor avea loc lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 11 puncte termice (228 blocuri) de luni dimineața până vineri la ora 23.00. Conducta din această zonă a fost pusă în funcțiune de 38 de ani.

Pe străzile Luică și Toporași din Sectorul 4 vor fi integrate tronsoanele de conductă nou executate între căminele CS24-CS21, lucrări care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 17 puncte termice (237 blocuri și 10 module) de marți până vineri la ora 23.00. Această porțiune de rețea are 38 de ani de funcționare.

Și pe Bulevardul Timișoara din Sectorul 6 se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic fără a afecta niciun consumator, luni până marți.

Compania susține că termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor.