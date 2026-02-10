Termoenergetica: E deja pus în aplicare un mecanism de ajustare a facturii în situațiile în care parametrii de furnizare nu sunt respectați

Reprezentanții companiei Termoenergetica au reacționat marți la declarațiile făcute de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care a anunțat inițierea unui proiect prin care bucureștenii să plătească apa caldă și energia termică doar dacă acestea sunt furnizate la temperatura stabilită contractual.

„Întregul mecanism este clar stipulat în contractul pe care asociațiile de proprietari și consumatorii casnici l-au semnat cu Termoenergetica. Iar aici, conform legii, e deja inclus și pus în aplicare un mecanism de ajustare a facturii în situațiile în care parametrii de furnizare nu sunt respectați (temperatură sub limita contractuală)”, a transmis marți termoenergetica.

Potrivit reprezentanților companiei, Termoenergetica are anumite obligații de livrare a agentului termic, iar în cazul în care nu respectă ceea ce este stipulat în contract, factura se reduce. Metodologia de stabilire a diminuărilor acordate este prevăzută în Ordinul 91/2007, aprobat de ANRSC.

Termoenergetica susține că are obligația să furnizeze apă caldă la o temperatură cuprinsă între 55 și 60 de grade Celsius, cu o abatere de +/- 5 grade, să furnizeze agent termic pentru încălzire astfel încât să fie asigurat confortul termic în locuințe și să factureze energia termică numai în conformitate cu metodologia de calcul aprobată.

De asemenea, potrivit reprezentanților companiei, consumatorii au dreptul să conteste facturile când constată diferențe între consumul facturat și cel înregistrat de contorul de branșament, să beneficieze de reducerea valorii facturii în cazul în care temperatura medie a apei calde este mai mică de 50 de grade (furnizorul fiind obligat să comunice, la cerere, temperatura medie lunară a apei reci intrate în stația termică).

Băluță: Apa caldă trebuie să fie plătită doar dacă este livrată la temperatura corectă

Daniel Băluță a declarat luni că statul nu poate funcționa într-un singur sens, în care doar cetățenii au obligații, iar instituțiile nu răspund pentru calitatea serviciilor oferite.

„Apa caldă trebuie să fie plătită doar dacă este livrată la temperatura corectă, contractuală. Așa se întâmplă lucrurile în orice societate modernă. Așa cum statul român știe să impună taxe și impozite oamenilor, tot la fel trebuie să ofere și servicii de calitate corespunzătoare. Nu este normal doar să ceri, trebuie să oferi servicii de calitate”, a declarat Daniel Băluță.

Demersul acestuia vizează modificarea regulamentelor și contractelor în vigoare, dar și actualizarea diagramei de furnizare a agentului termic, document care nu mai corespunde realităților climatice actuale.