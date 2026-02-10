Federația „Solidaritatea Sanitară” amenință Guvernul că va declara gravă generală

Decizia a fost luni, în cadrul întrunirii Consiliului de Onoare al FSSR.

„Din punct de vedere juridic, motivul îl constituie proiectul de lege privind reducerea cheltuielilor salariale cu 10% inițiat de Guvern, care ar determina pierderea unor drepturi salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de sector sănătate”, se arată în comunicatul de presă publicat, marți, de Federație.

Federația a mai precizat că greva este justificată suplimentar de seria amplă de pierderi salariale la care angajații din sănătate au fost supuși încă din 2025, care riscă să-i ducă până la sfârșitul acestui an la o scădere a salariilor reale cu aproximativ 30%.

În situația în care discuțiile cu Guvernul nu determină exceptarea angajaților din sănătate de la reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale sau dacă acesta nu-și onorează obligația legală de dialog, acțiunile Federației „Solidaritatea Sanitară” din România vor continua, etapizat, prin: strângerea semnăturilor pentru grevă, declanșarea grevei generale după aprobarea actului normativ, dar și declanșarea grevei în temeiul prevăzut de lege.

„Dat fiind impactul acestei forme de protest asupra întregului sistem sanitar, ne exprimăm speranța că Guvernul va alege calea dialogului real și va înțelege că angajații din sănătate nu pot fi variabila de ajustare bugetară a politicilor sale economice”, se arată în comunicatul publicat de FSSR.

Personalul din sănătate, afectat de reduceri

Federația precizează că personalul din sănătate a fost afectat de scăderea salariilor determinată de inflație, care s-au micșorat deja cu un procent de 10% anul trecut, urmând ca urmând ca din acest an, pe fondul inflației, acestea să scadă cu încă 5%.

Personalul sanitar a fost afectat și de eliminarea indemnizației de hrană, măsură care, la începutul acestui an a fost impusă pentru o bună parte dintre angajații din sectorul sanitar.

FSSR amintește și de reducere finanțării influențelor salariale (n.r. –majorări, sporuri, prime, creșteri ale salariului minim), în condițiile în care intenția de reducere a nivelului finanțării influențelor salariale pentru spitalele publice ar afecta negativ aproximativ 162.000 de angajați din circa 312 spitale.