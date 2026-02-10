Prima pagină » Social » Un tânăr din Dolj, bănuit că ar fi furat o bormașină și un șlefuitor electric

Un tânăr din Dolj, bănuit că ar fi furat o bormașină și un șlefuitor electric

Un tânăr de 26 de ani din Amărăștii de Sus, județul Dolj, a fost reținut, marți, de polițiști. Acesta este bănuit că ar fi furat o bormașină și un șlefuitor electric, în valoare de 1.500 de lei.
Un tânăr din Dolj, bănuit că ar fi furat o bormașină și un șlefuitor electric
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
10 feb. 2026, 09:58, Social

„În fapt, la data de 31 ianuarie a.c., polițiștii au fost sesizați de un bărbat, de 32 de ani, din comuna Amărăștii de Sus, cu privire la faptul că, în noaptea de 28 spre 29 ianuarie a.c., persoane necunoscute ar fi pătruns în interiorul locuinței sale, de unde ar fi sustras o bormașină electrică și un șlefuitor electric, prejudiciul cauzat fiind de 1.500 de lei”, au precizat reprezentanții IPJ Dolj.

Potrivit polițiștilor, tânărul de 26 de ani este bănuit de comiterea faptei. În urma probatoriului administrat, acesta  a fost reținut pentru 24 de ore. El se află în arestul IPJ Dolj.

Tânărul va fi prezentat, marți, în fața procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, care vor decide dacă acesta va fi sau nu arestat preventiv.

Recomandarea video

Descoperiri alarmante ale FBI: ce știm despre misterioasele biolaboratoare chineze găsite în SUA
G4Media
Explicațiile halucinante oferite de Alstom, producătorul metrourilor care nu circulă, după ce Gândul a dezvăluit că mecanicii Metrorex au rămas în mână cu maneta pentru frâna de siguranță. „Sunt incidente normale în etapa de testare”
Gandul
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
Libertatea
Care este ora maximă la care să mănânci ciorbă, potrivit medicilor și experților în nutriție
CSID
VIDEO. Moment istoric: Brigada românească operează sistemele HIMARS la Cincu
Promotor