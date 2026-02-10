Un tânăr din Dolj, bănuit că ar fi furat o bormașină și un șlefuitor electric

„În fapt, la data de 31 ianuarie a.c., polițiștii au fost sesizați de un bărbat, de 32 de ani, din comuna Amărăștii de Sus, cu privire la faptul că, în noaptea de 28 spre 29 ianuarie a.c., persoane necunoscute ar fi pătruns în interiorul locuinței sale, de unde ar fi sustras o bormașină electrică și un șlefuitor electric, prejudiciul cauzat fiind de 1.500 de lei”, au precizat reprezentanții IPJ Dolj.

Potrivit polițiștilor, tânărul de 26 de ani este bănuit de comiterea faptei. În urma probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore. El se află în arestul IPJ Dolj.

Tânărul va fi prezentat, marți, în fața procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, care vor decide dacă acesta va fi sau nu arestat preventiv.