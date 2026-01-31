Prima pagină » Știrile zilei » Timiș: Un tânăr a fost reținut după ce a condus un tractor fără permis și sub influența alcoolului

Timiș: Un tânăr a fost reținut după ce a condus un tractor fără permis și sub influența alcoolului

Un tânăr de 25 de ani din județul Timiș a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost depistat conducând un tractor neînmatriculat, fără permis de conducere și sub influența alcoolului.
Timiș: Un tânăr a fost reținut după ce a condus un tractor fără permis și sub influența alcoolului
Sursa foto: Alex Nicodim / MediafaxFoto
Radu Mocanu
31 ian. 2026, 15:27, Social

„În fapt, la data de 29 ianuarie (n.r. – joi)  a.c., polițiștii Orașului Făget și ai Secției 10 Poliție Rurală Făget, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control, pe DC97, între localitățile Cladova și Ierșnic, un tractor, condus de un tânăr, de 25 de ani”, se arată în informarea emisă de IPJ Timiș. 

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că tânărul nu avea permis de conducere și tractorul nu era înmatriculat. 

În plus, testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1.06 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost dus la spital unde i-au fost recoltate două probe de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei. 

„În baza probatoriului administrat, tânărul, de 25 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat în circulație, conducerea unui autovehicul fără permis de conducere și conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice”, mai transmit autoritățile. 

 

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Portavionul american USS Abraham Lincoln vs. ayatollahul Khamenei. Pot SUA să răstoarne regimul de la Teheran doar printr-o campanie aeriană „chirurgicală”?
Gandul
BREAKING! Raed Arafat, decizie fără precedent. Anunțul venit în urmă cu puțin timp
Cancan
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport
A murit și fratele lui Tal Berkovich, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite”, după accident. Amândoi mergeau la ziua de naștere a mamei lor
Libertatea
Leguma de 2 lei care te ferește cel mai bine de gripă. Se găsește în orice market din România, chiar și iarna
CSID
Un inginer aerospațial a cumpărat o mașină nouă și a încuiat-o în garaj timp de 40 de ani. O poveste rară din lumea auto
Promotor