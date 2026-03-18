Cadrele didactice preuniversitare vor avea nevoie de portofoliu profesional începând cu anul școlar viitor

Cadrele didactice din învățământul preuniversitar vor fi obligate să-și întocmească și să-și actualizeze un portofoliu profesional, începând cu anul școlar 2026–2027, potrivit unei metodologii-cadru elaborate la nivel național.

Documentul stabilește reguli unitare privind modul în care profesorii își vor organiza, păstra și folosi documentele care reflectă activitatea lor profesională.

Ce este portofoliul profesional

Potrivit metodologiei, portofoliul profesional reprezintă o colecție de documente care reflectă întreaga activitate a cadrului didactic:

pregătirea profesională

activitatea la clasă

materialele didactice realizate

evoluția în carieră

activitățile educative și de management al clasei

Acesta poate fi păstrat atât în format fizic, cât și digital (e-portofoliu), inclusiv pe platforme online sau dispozitive de stocare.

La ce va fi folosit

Portofoliul devine un instrument central în evaluarea profesorilor și va fi utilizat în mai multe situații:

obținerea gradelor didactice

evaluarea anuală a performanței

inspecții școlare

mobilitatea pe posturi

acordarea de premii și distincții

De asemenea, va fi folosit pentru monitorizarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice.

Obligație anuală pentru profesori

Fiecare profesor va trebui:

să-și întocmească portofoliul la începutul fiecărui an școlar

să-l actualizeze constant

să se asigure că documentele sunt reale și relevante

Responsabilitatea revine în mod direct cadrului didactic, iar introducerea unor documente false poate atrage sancțiuni disciplinare sau chiar penale.

Rolul școlilor

Unitățile de învățământ vor avea obligația:

să stabilească proceduri clare de depunere și arhivare

să decidă dacă portofoliile sunt fizice sau digitale

să ofere consiliere și îndrumare profesorilor

Fiecare școală va trebui să adopte propriile reguli în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a metodologiei.

Ce trebuie să conțină portofoliul

Structura este standardizată și include, printre altele:

date profesionale

activitatea de predare și evaluare

activități extrașcolare

managementul clasei

formarea continuă și evoluția în carieră

Documentele trebuie organizate cronologic și însoțite de un opis actualizat.

Reguli privind datele și arhivarea

Portofoliile vor fi păstrate în școli, fizic sau digital, și vor respecta normele europene privind protecția datelor (GDPR).

În cazul plecării din sistem sau din unitate, portofoliul va fi arhivat timp de trei ani.

Ce NU este portofoliul

Metodologia face diferența clară între:

portofoliul profesional – care ține de activitatea didactică

– care ține de activitatea didactică dosarul personal – care conține documente administrative

Cele două sunt complementare, dar distincte.

Un nou instrument de evaluare

Noua metodologie introduce un sistem mai structurat de monitorizare a activității profesorilor, punând accent pe documentarea continuă a performanței și dezvoltării profesionale.

Aplicarea noilor reguli va deveni obligatorie pentru toate cadrele didactice din învățământul preuniversitar începând cu anul școlar 2026–2027.