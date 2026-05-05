Guvernul Bolojan a adoptat in extremis OUG privind primele de carieră didactică | Una dintre ultimele decizii înainte de votul moțiunii de cenzură

Guvernul Bolojan a adoptat marți dimineață, într-o ședință extraordinară convocată în ultimul moment, ordonanța de urgență care deblochează plata primelor de carieră didactică pentru cadrele didactice din România.
Ședința a avut loc cu aproximativ două ore înainte ca Parlamentul să se reunească pentru a vota moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR — ceea ce o face, potențial, unul dintre ultimele acte normative ale actualului Executiv cu drepturi depline.
Nu este prima dată când primele didactice sunt adoptate în ultimele momente ale unui guvern: OUG 58/2023, actul normativ pe care noua ordonanță îl modifică, fusese dată de Executivul Nicolae Ciucă chiar în ziua în care și-a depus demisia pentru rotativa guvernamentală — ca promisiune care a dus la încheierea grevei generale a profesorilor din mai-iunie 2023.
De data aceasta, blocajul a venit din altă parte.
Schema inițială nu a putut fi finanțată din fonduri europene în forma adoptată anterior, Comisia Europeană respingând-o și cerând ca sprijinul să fie orientat în principal spre formarea profesională.
Negocierile au durat luni întregi, iar luni seară ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, recunoștea că singura piesă lipsă era avizul Consiliului Legislativ.
„Avem modificare de program, avem banii puși la o parte, avem tot ce ne trebuie ca să putem da profesorilor cei 1.500 de lei. Ce ne lipsește în acest moment este avizul Consiliului Legislativ”, a spus Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, luni seară.
Avizul a venit în cursul nopții sau dimineții devreme, permițând convocarea ședinței extraordinare. Ordonanța intră în vigoare la publicarea în Monitorul Oficial.
Programul se încheie mai devreme: noua OUG prevede că anul școlar 2025–2026 este ultimul an de acordare a primei, deși prin OUG 58/2023 fusese promis profesorilor că schema continuă până în 2027 inclusiv — promisiune care a stat la baza încheierii grevei generale din 2023.
Finanțarea celor 413 milioane de lei provine integral din fonduri europene, prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021–2027, după ce Comisia Europeană a aprobat o realocare de 65 de milioane de euro în cadrul acestuia, finanțat prin Fondul Social European Plus.
Pe ordinea de zi a aceleiași ședințe extraordinare au figurat și două hotărâri de guvern privind modificarea normelor metodologice pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional.