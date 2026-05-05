Guvernul Bolojan a adoptat in extremis OUG privind primele de carieră didactică | Una dintre ultimele decizii înainte de votul moțiunii de cenzură

Guvernul Bolojan a adoptat marți dimineață, într-o ședință extraordinară convocată în ultimul moment, ordonanța de urgență care deblochează plata primelor de carieră didactică pentru cadrele didactice din România.

Ședința a avut loc cu aproximativ două ore înainte ca Parlamentul să se reunească pentru a vota moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR — ceea ce o face, potențial, unul dintre ultimele acte normative ale actualului Executiv cu drepturi depline.

Act normativ adoptat într-un moment critic

Nu este prima dată când primele didactice sunt adoptate în ultimele momente ale unui guvern: OUG 58/2023, actul normativ pe care noua ordonanță îl modifică, fusese dată de Executivul Nicolae Ciucă chiar în ziua în care și-a depus demisia pentru rotativa guvernamentală — ca promisiune care a dus la încheierea grevei generale a profesorilor din mai-iunie 2023.

De data aceasta, blocajul a venit din altă parte.

Schema inițială nu a putut fi finanțată din fonduri europene în forma adoptată anterior, Comisia Europeană respingând-o și cerând ca sprijinul să fie orientat în principal spre formarea profesională.

Mai e nevoie de avizul Consiliului Legislativ

Negocierile au durat luni întregi, iar luni seară ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, recunoștea că singura piesă lipsă era avizul Consiliului Legislativ.

„Avem modificare de program, avem banii puși la o parte, avem tot ce ne trebuie ca să putem da profesorilor cei 1.500 de lei. Ce ne lipsește în acest moment este avizul Consiliului Legislativ”, a spus Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, luni seară.

Avizul a venit în cursul nopții sau dimineții devreme, permițând convocarea ședinței extraordinare. Ordonanța intră în vigoare la publicarea în Monitorul Oficial.

Ce prevede noua OUG — principalele modificări față de schema anterioară

Valoarea primei: 1.500 lei net, acordată pe card electronic livrat de Poșta Română

Condiție majoră: minimum 65% din sumă (adică cel puțin 975 lei) trebuie cheltuită exclusiv pe cursuri de pregătire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educației

Restul de 35%: poate fi folosit pentru cărți de specialitate și alte cheltuieli direct legate de activitatea didactică (lista stabilită prin ordin de ministru)

Calendar: prima se acordă începând cu aprilie 2026 și poate fi utilizată până la 31 august 2026 (preuniversitar) sau 30 septembrie 2026 (universitar)

Beneficiari restrânși: doar cadrele didactice și personalul didactic auxiliar activ în anul școlar 2025–2026; personalul administrativ/nedidactic este eliminat din schemă

Control strict: profesorii trebuie să încarce în platforma STS dovada participării la cursuri în maximum 5 luni; școlile verifică lunar și validează documentele

Recuperare: sumele acordate necuvenit sunt recuperate de unitățile de învățământ

Programul se încheie mai devreme: noua OUG prevede că anul școlar 2025–2026 este ultimul an de acordare a primei, deși prin OUG 58/2023 fusese promis profesorilor că schema continuă până în 2027 inclusiv — promisiune care a stat la baza încheierii grevei generale din 2023.

Finanțarea celor 413 milioane de lei provine integral din fonduri europene, prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021–2027, după ce Comisia Europeană a aprobat o realocare de 65 de milioane de euro în cadrul acestuia, finanțat prin Fondul Social European Plus.

Pe ordinea de zi a aceleiași ședințe extraordinare au figurat și două hotărâri de guvern privind modificarea normelor metodologice pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional.