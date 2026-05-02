Prima pagină » Politic » Radu Oprea, despre cum s-au pierdut 200 de mil. euro din PNRR: „De ce vă trageți un glonț în picior?”

Fostul secretar general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, acuză că cei 200 de milioane de euro din PNRR au fost pierduți din cauza unor stângăcii și declarații ale premierului Ilie Bolojan, El relatează ce i-a spus un înalt reprezentant al Comisie: „De ce vă trageți singuri un glonț în picior?”.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Laura Buciu
02 mai 2026, 09:53, Politic

„Cum am pierdut 200 de milioane de euro din PNRR. Citesc o postare „triumfalistă”, a lui Dragoș Pîslaru, despre cum am recuperat 132 milioane de euro din cererea de plată 3, restanța jalonului AMEPIP. Vă aduc aminte că valoarea totală a jalonului era de 330 milioane euro și avea două componente: numirea președintelui și vicepreședintilor urmare procedurii de selecție și operaționalizarea AMEPIP. Procedura de selecție s-a desfășurat în conformitate cu legea, transparent, organizată profesionist de către colegii din SGG, în timpul mandatului meu. Astăzi AMEPIP are o conducere pe patru ani. Pentru a fi clar și explicit, în această procedură de selecție am interzis colegilor din comisie să interacționeze cu mine și cu oricare altă persoană din instituție sau din afara ei. De aceea, nu au apărut discuții ulterioare și Comisia a apreciat această parte a jalonului ca îndeplinită”, spune Oprea, pe Facebook.

Acesta afirmă că nu poate da detalii despre felul în care s-a negociat la Bruxelles închiderea jalonului și încasarea celor 330 de milioane, pentru că nu a participat, „în ciuda faptului că SGG era coordonatorul de reformă”.

„Cuplul teribil”

„Delegația a fost compusă din viceprim-ministru Oana Gheorghiu, ministrul Dragoș Pîslaru și președinta AMEPIP Anișoara Ulcelușe. Nu s-au cerut la SGG elemente de mandat pentru aceste negocieri, iar colegii care au reprezentat România până la apariția noului cuplu teribil Gheorghiu-Pîslaru au fost dați la o parte. Rezultatele negocierii se văd, am pierdut 200 de milioane de euro pentru că nu am putut susține operaționalizarea AMEPIP. Felicitari Oana Gheorghiu, felicitări Dragoș Pîslaru! Dar dacă vă întrebați de ce am ajuns aici, trebuie să vă povestesc ce mi-a spus un înalt reprezentant al Comisiei când discutam bilateral despre operaționalizarea AMEPIP la începuturile guvernului Bolojan. Trebuie să vă aduc aminte și de declarațiile la TV ale premierului care spunea că AMEPIP este nefuncțională. Iar înalul reprezentant mi-a spus: „nu înțeleg de ce vă trageți singuri un glonț în picior, ne-ați trimis numerose dovezi că AMEPIP este operațional, iar apoi vin aceste declarații de la cel mai înalt nivel care spun că nu este. Noi pe cine să credem?” Aceste declarații și alte stângăcii ne-au costat 200 milioane de euro”, acuză fostul SGG din partea PSD.

