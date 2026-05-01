Parlamentarii grupului PACE răspund mail-urilor trimise de Oana Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm la vedere”

Grupul PACE a reacționat, sâmbătă, la mail-urile trimise parlamentarilor de vicepremierul Oana Gheorghiu, în încercarea de a-i convinge pe aceștia să nu voteze moțiunea de cenzură împotriva Guvernului.

Într-un comunicat de presă emis, grupul susține că Oana Gheorghiu „nu a știut că există parlamentari” până în pragul moțiunii de cenzură și nu i-a consultat până acum.

„Mesajul vicepremierului Oana Gheorghiu este un motiv în plus să votăm la vedere moţiunea de cenzură. De la sfârşitul lunii octombrie 2025, când a fost numită vicepremier în Guvernul Bolojan, Oana Gheorghiu nu a ştiut că există parlamentari”, se arată în comunicatul de presă emis.

Aceștia susțin că vicepremierul „încearcă să mimeze democrația printr-un email, după ce Departamentul pentru Relația cu Parlamentul a solicitat, ieri, adresele de email ale tuturor parlamentarilor opoziției. Așa de bine a comunicat Guvernul cu parlamentarii că nici măcar nu avea adresele de email ale deputaților și senatorilor!”, mai transmit reprezentanții grupului PACE.

Aceștia au mai menționat că vor vota la vedere moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, marți, deși votul este unul secret, cu bile.

Demersul Oanei Gheorghiu, criticat și de PSD și AUR

Anterior în cursul zilei, și nume din PSD și din AUR au reacționat la demersul Oanei Gheorghiu.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a spus că „Guvernul Bolojan se dovedește a fi doar un paravan susținut de către un imens aparat de propagandă”. În plus, deputatul PSD Adrian Câciu susține că „„adevărul” Oanei Gheorghiu este o minciună în spatele căreia se ascund interese de miliarde de euro. (…) Pa, Oana! Ia-l și pe Ilie”.

Reacțiile vin după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis vineri seara, de la cabinetul său din Guvern, un email tuturor parlamentarilor, încercând să îi convingă să nu voteze moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Într-o postare pe Facebook, ea și-a justificat și demersul.

„Am transmis în această seară un mesaj personal fiecărui deputat și senator al României. Le-am adresat un apel la înțelepciune și curaj. Am atașat acestui mesaj raportul exploratoriu privind posibilitatea listării unor companii de stat – documentul original, exact așa cum a fost prezentat în ședința de Guvern din 16 aprilie și publicat imediat pe site-ul oficial al Guvernului. Am făcut acest demers pentru că fiecare parlamentar are dreptul să își exprime votul la moțiunea de cenzură având la dispoziție toate informațiile corecte, nu versiunea lor denaturată”, a explicat Oana Gheorghiu.