Ministrul Economiei: Este o greșeală fundamentală a PSD că dă această forță unui partid extremist

Darău a declarat miercuri, la Digi 24, că face un apel public la responsabilitate de la fiecare om care are o putere de decizie, puterea de decizie mutându-se acum în Parlament.

„Cred că fiecare om, indiferent de partidul din care face parte, trebuie să se întrebe ce e bine pentru România. Cui folosește căderea guvernului? Ce se va întâmpla după aceea? Cum este afectat buzunarul omului de rând de tot ceea ce se întâmplă în aceste zile? Bineînțeles că atât parlamentarii, cât și românii care ne privesc trebuie să facă o alegere de fiecare zi dacă suntem pro-europeni, dacă ne îndreptăm către Vest sau dacă facem ce vrea AUR deja de ani de zile, să ne îndreptăm către Est și probabil să ne facem preș în fața Federației Ruse. Este o alegere de tip alb-negru. După părerea mea este o greșeală fundamentală a PSD că dă această forță unui partid extremist să trântească posibil guvernarea României. Încă o dată. Cui folosește?”, se întreabă Darău.

Acesta spune că trebuie făcute reforme grele și corectate niște „defecte fundamentale ale statului român de până acum”.

„Este evident că nu vom ceda. Noi mergem înainte, muncim, să știți, în fiecare zi. Avem ședință de guvern în această seară, luăm deciziile pe care trebuie să le luăm”, a spus Irineu Darău.

Întrebat ce șanse dă moțiunii de cenzură și dacă vor putea fi convinși 22 de parlamentari care au votat moțiunea de cenzură să nu o și voteze, Darău a spus că nu va face pronosticuri.

„Până marți, la ora 11 sau exact când va fi votul, eu cred că fiecare om din Parlament trebuie să gândească cu gândul la viitorul bun a României și să ia decizia conform conștiinței. Nu cred că trebuie să li se dicteze de către liderii de partid. Până atunci, încă o dată, decizia era fiecare parlamentar. Așa cum, până la urmă, au mandatele. După ziua de marți, vedem ce avem de făcut fiecare”, a mai spus ministrul.