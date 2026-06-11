Noul guvern al Sloveniei elimină interdicția lui Netanyahu de a intra în țară

Noul guvern al Sloveniei, al premierului populist Janez Jansa, a eliminat, joi, interdicția premierului israelian Benjamin Netanyahu de a intra în țară, potrivit AP.

A fost eliminată și interdicția de intrare în Slovenia a doi dintre miniștrii săi. Deciziile reprezintă o schimbare în politicile față de Israel, care fuseseră urmărite de guvernul de centru-stânga anterior.

Alte interdicții eliminate de noul guvern

De asemenea, guvernul lui Jansa a ridicat și interdicția privind importurile din așezările evreiești. Guvernul a pus capăt embargoului asupra exportului și tranzitului de arme și echipamente militare către și dinspre Israel, a relatat agenția oficială de știri STA citată de Associated Press.

Guvernul a fost instaurat la începutul acestei luni, în urma alegerilor parlamentare din martie. Jansa a declarat că va încerca să îmbunătățească relațiile cu Israelul. Această decizie este în contrast cu politicile predecesorului său, Robert Golob.

Fostul guvern a criticat dur Israelul

Sub conducerea lui Golob, Slovenia a fost unul dintre cei mai vocali critici ai Israelului în Uniunea Europeană. Țara a recunoscut statul palestinian în 2024, înainte de a impune interdicții de intrare în 2025 ministrului Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir , ministrului Finanțelor, Bezalel Smotrich, și lui Netanyahu.

Ben-Gvir a fost interzis și de Franța luna trecută. El a stârnit indignare la nivel mondial, după ce a promovat un videoclip în care îi provoacă pe activiștii dintr-o flotilă care se îndreptau spre Gaza. Activiștii au fost reținuți de poliția israeliană, mai menționează sursa.

Interdicția de a intra în Slovenia, legată de mandatul de arestare

Anul trecut, Slovenia a legat interdicția de intrare a lui Netanyahu de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională.

La scurt timp după preluarea mandatului, guvernul lui Jansa a îndepărtat un steag palestinian de pe clădirea guvernului. Gestul a marcat simbolic schimbarea de politică.

Tot în această lună, Israelul a anunțat că va deschide o ambasadă în Slovenia, potrivit aceleiași surse.