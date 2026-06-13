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Amenzi și sesizări penale după Marșul Normalității, la care a participat Diana Șoșoacă

Jandarmii au dat amenzi și au întocmit sesizări penale după Marșul Normalității, la care a participat președinte SOS România. Unii dintre participanți au promovat în public lozinci fasciste și au promivat cultul unor persoane vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii.
Amenzi și sesizări penale după Marșul Normalității, la care a participat Diana Șoșoacă
Laura Buciu
13 iun. 2026, 22:51, Politic
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Pe timpul desfășurării adunării publice organizate de Asociația Noua Dreaptă și Partidul S.O.S. România, forțele de ordine au monitorizat ca la Marșul Normalității să se respecte cadrul legal și au acționat pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică.

În contextul manifestației, au fost constatate situații în care unii dintre participanți au promovat în public lozinci susceptibile de a intra sub incidența legislației în vigoare.

„Ca urmare a celor constatate, jandarmii au întocmit actele procedurale prevăzute de lege și au sesizat organele competente, în conformitate cu prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, cu modificările și completările ulterioare”, transmite Jandarmeria Capitalei.

Eurodeputata Diana Șoșoacă și partidul Noua Dreaptă au organizat, sâmbătă, „Marșul Normalității”, manifestație care a avut loc în contextul în care în aceeași zi era programat Marșul Bucharest Pride.

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