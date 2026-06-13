Diana Șoșoacă și Dan Diaconescu au participat la „Marșul Normalității”, organizat în sprijinul valorilor familiei tradiționale

Inițiativa a venit după ce mai multe misiuni diplomatice acreditate la București și-au reafirmat sprijinul pentru comunitatea LGBTIQ+ din România.

La manifestație a participat și Dan Diaconescu.

Marșul a început la ora 10:30, cu adunarea participanților în Piața Victoriei. Traseul a inclus Piața Victoriei – Piața Romană – Universitate – Piața Unirii – Dealul Patriarhiei.

La începutul acestei săptămâni, Partidul S.O.S România a transmis, pe Facebook: „2026 – Anul Familiei. Veniți cu toată familia! Aduceți fiecare câte o cruce sau o icoană! Dumnezeu este cu noi!”.