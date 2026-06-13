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Diana Șoșoacă și Dan Diaconescu au participat la „Marșul Normalității”, organizat în sprijinul valorilor familiei tradiționale

Eurodeputata Diana Șoșoacă și partidul Noua Dreaptă au organizat, sâmbătă, „Marșul Normalității”, manifestație care a avut loc în contextul în care, tot astăzi, de la ora 17:00, este programat Marșul Bucharest Pride.
Diana Șoșoacă și Dan Diaconescu au participat la „Marșul Normalității”, organizat în sprijinul valorilor familiei tradiționale
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Sabrina Bibi
13 iun. 2026, 14:40, Social
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Inițiativa a venit după ce mai multe misiuni diplomatice acreditate la București și-au reafirmat sprijinul pentru comunitatea LGBTIQ+ din România.

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La manifestație a participat și Dan Diaconescu.

Marșul a început la ora 10:30, cu adunarea participanților în Piața Victoriei. Traseul a inclus Piața Victoriei – Piața Romană – Universitate – Piața Unirii – Dealul Patriarhiei.

La începutul acestei săptămâni, Partidul S.O.S România a transmis, pe Facebook: „2026 – Anul Familiei. Veniți cu toată familia! Aduceți fiecare câte o cruce sau o icoană! Dumnezeu este cu noi!”.

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