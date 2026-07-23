Alegeri în Suedia. Extrema dreaptă cere intrarea la guvernare și revendică ministere-cheie după schimbarea politicii privind imigrația

Formațiunea, care a susținut din Parlament guvernul minoritar de centru-dreapta condus de premierul Ulf Kristersson, afirmă că perioada în care oferea sprijin extern s-a încheiat. Liderul partidului, Jimmie Akesson, a declarat pentru Reuters că formațiunea sa nu mai acceptă un rol secundar.

„A fost o cerință clară înaintea acestor alegeri. Ori suntem la guvernare, ori suntem în opoziție. Am demonstrat că putem coopera și că această colaborare a funcționat mai bine decât se așteptau mulți”, a afirmat Akesson.

Partidul revendică Justiția, Apărarea și Finanțele

Potrivit liderului Democraților Suedezi, partidul dorește să controleze cel puțin trei dintre cele mai importante portofolii guvernamentale, Justiția, Apărarea, Afacerile Externe sau Finanțele, în cazul în care blocul de centru-dreapta va câștiga scrutinul, scrie Reuters.

Akesson a precizat că îl susține în continuare pe Ulf Kristersson pentru funcția de prim-ministru, afirmând că nu este interesat de această poziție.

Solicitarea vine după ce premierul suedez a renunțat oficial la vechea poziție prin care excludea orice colaborare cu Democrații Suedezi. În aprilie, Kristersson a anunțat că „liniile roșii” privind cooperarea cu partidul au fost eliminate, argumentând că un guvern majoritar stabil este în interesul Suediei.

Politica privind imigrația s-a schimbat radical

În ultimii ani, Suedia a trecut printr-o schimbare majoră în ceea ce privește imigrația, un domeniu în care Democrații Suedezi au exercitat o influență semnificativă.

Dacă în 2015 Suedia era unul dintre cele mai deschise state europene pentru solicitanții de azil, în prezent legislația este considerată printre cele mai restrictive din Uniunea Europeană.

Numărul cererilor de azil a scăzut cu aproximativ 97% comparativ cu nivelul maxim înregistrat în urmă cu un deceniu.

Noile reguli prevăd restricții privind accesul la locuri de muncă, teste obligatorii de limbă și integrare, reducerea beneficiilor sociale pentru noii veniți și posibilitatea expulzării rapide a imigranților condamnați pentru infracțiuni. De asemenea, autoritățile oferă stimulente financiare celor care aleg să părăsească voluntar țara.

În prezent, atenția partidului se îndreaptă către integrarea populației deja stabilite în Suedia, promovând politici precum interzicerea anumitor veșminte islamice tradiționale, demolarea moscheilor în care se promovează radicalismul islamic și eliminarea multiculturalismului.

Sondajele indică dificultăți pentru premierul Kristersson

În ciuda schimbării de strategie, sondajele nu sunt favorabile actualei coaliții de centru-dreapta.

Un sondaj realizat în luna iunie arată că blocul guvernamental, împreună cu Democrații Suedezi, este creditat cu 42,6% din intențiile de vot, în timp ce opoziția de centru-stânga condusă de social-democrata Magdalena Andersson ar obține 55,2%.

Analiștii politici avertizează că premierul Ulf Kristersson se află într-o poziție dificilă. Profesorul Jonas Hinnfors, de la Universitatea din Göteborg, consideră că premierul nu poate forma un nou guvern fără sprijinul extremei drepte, însă apropierea de aceasta riscă să îndepărteze alegătorii moderați.

Partidul Liberal, membru al actualei coaliții, a pierdut deja mai mulți reprezentanți importanți și a coborât sub pragul electoral de 4%, pe fondul nemulțumirilor generate de colaborarea cu Democrații Suedezi.

La rândul său, lidera social-democraților, Magdalena Andersson, susține că singura modalitate de a împiedica extrema dreaptă să intre la guvernare este victoria stângii la alegerile din septembrie.