Guvernul suedez va introduce pedepse mai severe în cadrul eforturilor de combatere a criminalității

Guvernul din Suedia a anunțat marți un pachet de măsuri legislative care vizează înăsprirea pedepselor penale, cu doar câteva luni înaintea alegerilor programate în luna septembrie, scrie Reuters.

Inițiativa urmărește să oblige instanțele să aplice mai frecvent pedepse aflate la limita superioară a cadrului legal și să impună sentințe mai lungi pentru infractorii recidiviști, într-un context în care criminalitatea rămâne una dintre principalele preocupări ale electoratului.

Suedia se confruntă de aproape două decenii cu un val de criminalitate asociată bandelor, iar deși numărul împușcăturilor a scăzut semnificativ în ultimii patru ani, problema siguranței publice continuă să domine dezbaterea politică. Una dintre modificările-cheie propuse de guvern vizează modul de stabilire a pedepselor pentru persoanele condamnate pentru mai multe infracțiuni.

În prezent, sistemul suedez se bazează în principal pe cea mai gravă faptă comisă, fără cumularea tuturor infracțiunilor. Potrivit autorităților, acest principiu a dus la situații în care infracțiuni repetate nu au fost sancționate suplimentar.

Toate infracțiunile vor fi luate în calcul

Ministrul Justiției, Gunnar Strommer, a declarat că noua legislație va permite instanțelor să ia în considerare toate faptele comise de un inculpat.

„Asta a însemnat că a patra sau a cincea fraudă, de exemplu, a fost în practică nepedepsită”, a explicat oficialul, adăugând că așteptările guvernului sunt ca aceste schimbări să ducă la pedepse semnificativ mai lungi pentru infractorii în serie.

Limitarea circumstanțelor atenuante

Guvernul a mai anunțat că instanțele nu vor mai ține cont, în aceeași măsură ca până acum, de circumstanțe atenuante precum pierderea locului de muncă atunci când stabilesc sentințele.

Măsura face parte dintr-o strategie mai amplă a executivului de dreapta, care se află în urma opoziției în sondaje.

În ultimele luni, guvernul suedez a introdus mai multe inițiative controversate, inclusiv pedepse mai dure pentru infracțiuni comise de bande, extinderea puterilor de supraveghere electronică ale poliției și posibilitatea condamnării la închisoare a infractorilor începând cu vârsta de 14 ani.

Autoritățile speră că înăsprirea pedepselor penale în Suedia va contribui la creșterea siguranței publice și la recâștigarea încrederii alegătorilor.