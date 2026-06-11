După explozia violențelor, o țară europeană vrea să tragă la răspundere penală copiii de 14 ani

Decizia vine după ce executivul a constatat că proiectul inițial nu beneficiază de sprijin suficient în Parlament.

Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Gunnar Strömmer, cu doar câteva zile înainte ca proiectul care prevedea reducerea vârstei răspunderii penale la 13 ani să fie supus votului legislativului, conform Reuters.

„Vom propune ca vârsta răspunderii penale să fie redusă la 14 ani, în loc de 13 ani”, a declarat oficialul suedez.

Suedia reduce vârsta răspunderii penale la 14 ani pentru a combate recrutarea copiilor de către bande

Decizia autorităților este legată de creșterea alarmantă a criminalității asociate grupărilor infracționale. În ultimii ani, Suedia s-a confruntat cu un număr tot mai mare de împușcături, atentate cu bombă și acte de violență comise de bande care recrutează adolescenți și chiar copii.

Potrivit estimărilor poliției suedeze, aproximativ 17.500 de persoane sunt membri activi ai bandelor criminale, iar alte 50.000 au legături cu acestea.

Rețelele infracționale folosesc platformele sociale pentru a atrage minori, uneori cu vârste de doar 11 ani, în activități ilegale.

Ministrul Justiției a precizat că peste 50 de copii sub 15 ani au fost investigați anul trecut în dosare care vizau omoruri sau tentative de omor, un indicator al gravității fenomenului.

Criticile aduse proiectului inițial

Planul inițial al guvernului, care prevedea coborârea pragului la 13 ani și încarcerarea minorilor condamnați pentru infracțiuni grave în unități speciale, a generat numeroase controverse.

Opoziția politică, organizațiile pentru drepturile copilului și o parte a specialiștilor din sistemul judiciar au criticat măsura, argumentând că adolescenții implicați în infracțiuni grave au nevoie în primul rând de intervenție socială și programe de reabilitare.

„Un copil de 13 ani este tot un copil. Copiii care comit infracțiuni grave trebuie tratați și sprijiniți, nu trimiși în închisoare”, au transmis reprezentanți ai opoziției.

Criticii au invocat și experiența Danemarcei, care a redus în 2010 vârsta răspunderii penale la 14 ani, însă studiile ulterioare au concluzionat că măsura nu a avut un impact semnificativ asupra reducerii criminalității.

Suedia reduce vârsta răspunderii penale la 14 ani înaintea alegerilor parlamentare

Anunțul survine într-un moment sensibil pentru guvernul condus de premierul Ulf Kristersson, care se pregătește pentru alegerile parlamentare programate în septembrie.

Executivul și-a construit o parte importantă a agendei politice pe promisiunea combaterii criminalității și destructurării rețelelor infracționale care au afectat securitatea publică în ultimii ani.

Noua propunere privind reducerea vârstei răspunderii penale la 14 ani urmează să fie prezentată Parlamentului, însă rămâne de văzut dacă va obține sprijinul necesar pentru a fi adoptată.

Dezbaterea privind echilibrul dintre sancționarea infracțiunilor și protecția minorilor continuă astfel să fie unul dintre cele mai sensibile subiecte de pe agenda politică a Suediei.