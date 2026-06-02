Suedia rupe barierele: pregătește închisori pentru copiii de 13 ani. Care este motivul

Cu toate acestea, unii experți avertizează că aceasta este o abordare greșită.

Suedia se luptă cu un val de criminalitate organizată de bande, cu rețele active în trafic de droguri, fraudă la scară largă și jafuri, care le aduc în jur de 185 de miliarde de coroane suedeze (20 de miliarde de dolari) pe an.

Poliția estimează că există 17.500 de membri activi ai bandelor și 50.000 de asociați. Bandele folosesc rețelele de socializare pentru a recruta adolescenți, iar în unele cazuri copii de doar 11 ani, pentru a comite crime și atentate cu bombă în țările nordice.

Persoanele sub 15 ani se confruntă cu acuzații de crimă sau tentativă de crimă

Conform unei noi legi propuse, vârsta răspunderii penale va fi redusă de la 15 ani la 13 ani — sub cea din majoritatea țărilor europene — iar minorii condamnați pentru cele mai grave infracțiuni vor fi închiși în închisori speciale. Una dintre acestea va primi numai fetele.

„Avem o urgență”, a declarat ministrul Justiției, Gunnar Strommer, în aprilie.

„Anul trecut, 52 de copii sub 15 ani au fost implicați în procese judiciare, suspectați de crimă sau tentativă de omor. Deci nu vorbim despre furt, nici măcar despre agresiune sau jaf. Vorbim despre crimă.”

Parlamentul va vota legislația, care va fi revizuită după cinci ani, pe 15 iunie

.

Reducerea vârstei de răspundere este o nouă tactică de combatere a violenței bandelor , deschide o filă nouă , altele includ pedepse cu închisoarea mai lungi și puteri extinse ale poliției.

Guvernul de dreapta spune că represiunea dă roade . Patruzeci și patru de persoane au fost împușcate mortal în 2025, față de un vârf de 62 în 2022. Mai mulți membri ai bandelor sunt în închisoare.

Însă oprirea bandelor care recrutează copii va fi mult mai dificilă. Guvernul spune că închisoarea va acționa ca factor de descurajare, iar programele intensive de reabilitare vor preveni recidiva.

La pubertate, în închisoare

La închisoarea Rosersberg, la nord de Stockholm, una dintre cele trei închisori reconstruite pentru cei mai violenți delincvenți adolescenți, viața din spatele gratiilor se va concentra pe școlarizare.

În timpul liber, deținuții se pot uita la televizor, pot juca jocuri video sau se pot antrena într-o sală de sport. Celulele vor fi încuiate de la ora 20:00 în fiecare seară.

Guvernatorul închisorii, Gabriel Wessman, așteaptă primii deținuți după vară. Cea mai mare provocare, comparativ cu deținuții adulți, va fi să le ofere adolescenților, dintre care unii nu au trăit niciodată departe de părinți, confort și sprijin, a spus el.

„Vor crește aici”, a spus el, adăugând că închisoarea trebuie să îi ajute să treacă prin pubertate. Telefoanele nu sunt permise, în timp ce lecțiile de șah îi vor ajuta să se concentreze. Dar au nevoie și de o modalitate de a-și exprima emoțiile, a spus el.

„Nu este neobișnuit în lumea exterioară ca băieții de această vârstă să aibă jucării de pluș”, a spus Wessman. „Poate ar trebui să ne asigurăm că avem câte una în fiecare celulă.”

Problema recidivei

Până acum, cei mai grav infractori juvenili din Suedia au fost luați în considerare de serviciile sociale. Însă acest sistem este considerat, în general, un eșec. Nouă din zece tineri membri ai bandelor ținuți în cămine de tineri recidivează, conform unui raport al Oficiului Național de Audit al Suediei. Opt din zece ajung în închisoare ca adulți.

Încarcerarea va proteja publicul, va oferi dreptate victimelor și va rupe legăturile cu bandele, spune guvernul majoritar. Parlamentul urmează să voteze legea pe 15 iunie.

Criticii sunt îngrijorați de impactul asupra copiilor.

„Un copil de 13 ani este un copil — cineva care nici măcar nu are vârsta legală suficientă pentru a cumpăra băuturi energizante”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Partidului de Centru din opoziție, Wilma Roth. „Copiii sub 15 ani care comit infracțiuni grave ar trebui luați în custodie și tratați, mai degrabă decât să fie închiși.”

Autoritățile suedeze de aplicare a legii și cele din penitenciare și-au exprimat, de asemenea, îngrijorările.

Marea Britanie și Irlanda de Nord — unde vârsta răspunderii penale este de 10 ani — dezbat ridicarea acestui prag.

Danemarca a experimentat reducerea vârstei răspunderii penale la 14 ani în 2010, dar cercetătorii au concluzionat că nu a existat niciun efect asupra nivelului criminalității.