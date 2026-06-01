Părinții, îndemnați să renunțe la telefoane în preajma copiilor. Avertismentul lansat de Suedia

Agenția de sănătate publică din Suedia a început în urmă cu doi ani să le recomande părinților și tutorilor să „reflecteze” asupra timpului petrecut pe smartphone în preajma copiilor, însă luni a emis noi recomandări, cu sugestii mai concrete, scrie The Guardian.

„Puneți telefonul deoparte”

„Puneți telefonul deoparte când sunteți cu copilul. Folosiți-l doar dacă este necesar sau atunci când îl folosiți împreună”, a transmis autoritatea sanitară într-un comunicat. Adulții care „își formează obiceiuri sănătoase în privința ecranelor” vor influența și obiceiurile copiilor, a adăugat instituția.

Agenția a recomandat, de asemenea, ca părinții să declare anumite zone ale locuinței, precum dormitorul sau zona mesei, drept „zone fără ecrane” și i-a îndemnat să „protejeze și să respecte copilul online. Gândiți-vă înainte de a posta fotografii sau videoclipuri”.

Guvernul Suediei a însărcinat agenția de sănătate publică, toamna trecută, să investigheze o posibilă legătură între sănătatea copiilor și timpul petrecut în fața ecranelor de părinții sau tutorii acestora.

Cercetarea a arătat că utilizarea ecranelor de către părinți poate afecta negativ interacțiunile cu copiii lor și a stabilit, de asemenea, o legătură între obiceiurile părinților și cele ale copiilor în privința ecranelor. Copiii celor care folosesc intens dispozitivele ajung să dezvolte obiceiuri similare.

Helena Frielingsdorf, psihiatru și cercetător în cadrul agenției, a spus că minorii sunt influențați „nu doar de ceea ce spun adulții, ci și de ceea ce fac adulții. De aceea, mici schimbări în viața de zi cu zi pot face diferența, atât pentru interacțiunile din prezent, cât și pentru obiceiurile copilului pe termen lung”.

Telefoanele, interzise în școli

Țara scandinavă implementează și o interdicție națională privind folosirea smartphone-urilor în școli. Telefoanele mobile vor fi interzise în școli pentru copiii până în clasa a IX-a, adică până la vârsta de 15-16 ani.