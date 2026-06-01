Psihologii explică de ce generațiile anilor ’60 și ’70 fac față mai bine dificultăților

Psihologii sunt de acord asupra unui lucru. Cei care au crescut în anii ’60 și ’70 sunt mai autonomi și mai rezistenți decât generațiile următoare. Contextul social al epocii i-a obligat să fie independenți de la vârste fragede, conform El Economista.

De ce erau singuri

Părinții din acea perioadă munceau mult. Copiii petreceau timp îndelungat fără supraveghere. Erau nevoiți să-și rezolve singuri conflictele și să ia decizii pe cont propriu. Nimeni nu era acolo să intervină la primul semn de dificultate.

Ce a produs această singurătate

Timpul petrecut singuri a dus la dezvoltarea unor abilități esențiale. Rezolvarea problemelor, toleranța la frustrare și autoreglarea emoțională s-au format natural. Acestea sunt componentele de bază ale rezilienței, capacitatea de a face față situațiilor adverse cu rezultate pozitive.

Psihologii numesc acest fenomen „inoculare la stres”. Funcționează ca un vaccin: expunerea repetată la situații dificile construiește abilitatea de a le gestiona mai ușor în viitor. Este o tehnică cognitiv-comportamentală recunoscută științific.

Părinții elicopter – reversul medaliei

La polul opus se află un model foarte răspândit azi: „părinții elicopter”. Aceștia au un comportament prea protector și controlant. Intervin constant în viața copiilor, inclusiv la vârste mature.

Rezultatul este opus celui din generațiile anterioare. Copiii crescuți astfel au o capacitate redusă de a-și controla emoțiile și impulsurile. Apar și dificultăți școlare. Cercetătorii subliniază că este esențial ca un copil să încerce lucrurile pe cont propriu.

Care este echilibrul ideal

Psihologii nu recomandă nici strictețea excesivă, nici supraprotecția. Dezvoltarea sănătoasă a copilului depinde de mediul familial, de rutină și de interacțiunea cu cei din jur. Un echilibru între autonomie și sprijin parental rămâne varianta optimă.