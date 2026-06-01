Prima pagină » Educație » Reprezentanții profesorilor cer interzicerea inteligenței artificiale în școlile elementare: „Vom pierde o generație de copii”

Reprezentanții profesorilor cer interzicerea inteligenței artificiale în școlile elementare: „Vom pierde o generație de copii”

Reprezentanții profesorilor cer interzicerea inteligenței artificiale în școlile elementare americane. Reuniți în al doilea cel mai mare sindicat din SUA, sindicaliștii au lansat o campanie națională prin care vor să țină IA departe de copii. Altfel „vom pierde o generație de copii”, avertizează profesorii.
Reprezentanții profesorilor cer interzicerea inteligenței artificiale în școlile elementare: „Vom pierde o generație de copii”
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
01 iun. 2026, 12:52, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Reprezentanții profesorilor solicită școlilor elementare să nu mai ofere copiilor mici instrumente dotate cu inteligență artificială, potrivit Futurism.

Federația Americană a Profesorilor, al doilea cel mai mare sindicat al profesorilor din Statele Unite, a lansat o campanie majoră prin care solicită școlilor să țină IA și alte echipamente precum iPad-urile în afara sălilor de clasă. Sunt vizate în special școlile elementare, dar profesorii propun extinderea restricțiilor și la alte cicluri educaționale.

Reprezentanții profesorilor vorbesc despre o generație pierdută

„Dacă nu găsim o modalitate de a reglementa acest lucru din perspectiva educației, mă tem că vom pierde o generație de copii. Munca de predare și învățare în primele clase ar trebui făcută fără inteligență artificială”, a declarat președinta sindicatului AFT, Randi Weingarten, pentru New York Times.

Campania „nu solicită o interzicere totală a inteligenței artificiale” în școli”, ci doar „găsirea echilibrului potrivit pentru a valorifica beneficiile tehnologiei, atenuând în același timp daunele”.

Efectele se văd deja

Pe măsură ce giganții tehnologici împing școlile să adopte tot felul de sisteme de inteligență artificială, un număr tot mai mare de cercetări arată că riscurile depășesc cu mult orice beneficii.

De exemplu, un studiu realizat de Centrul pentru Educație Universală al Institutului Brookings, a arătat că inteligența artificială în educație prezintă un risc major pentru dezvoltarea cognitivă și socială a copiilor. Efectele sunt vizibile deja: tot mai mulți copii își înlocuiesc prietenii din viața reală cu chatbot-uri bazate pe inteligență artificială.

Citește și

Recomandarea video

Sondaj: Știi ce daune acoperă asigurarea ta pentru locuință?
G4Media
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.ro
CTP pune la îndoială acțiunile lui Nicușor Dan după incidentul de la Galați: „De ce mai expulzăm consulul rus? Ca să ia voturi domnul Dan?”
Gandul
Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Cristian Mungiu, după al doilea Palme d’Or: „Statul datorează 130.000.000 de euro cinematografiei. Să nu investim doar în kilometri de autostradă”
Libertatea
Lidl vinde produse pentru copii sub 50 de lei. Au o gamă variată pentru Ziua Copilului
CSID
Cod Rutier 2026: De la ce vârstă poate sta copilul pe scaunul din față? Regula pe care mulți părinți o ignoră
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia