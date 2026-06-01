Reprezentanții profesorilor cer interzicerea inteligenței artificiale în școlile elementare: „Vom pierde o generație de copii”

Reprezentanții profesorilor solicită școlilor elementare să nu mai ofere copiilor mici instrumente dotate cu inteligență artificială, potrivit Futurism.

Federația Americană a Profesorilor, al doilea cel mai mare sindicat al profesorilor din Statele Unite, a lansat o campanie majoră prin care solicită școlilor să țină IA și alte echipamente precum iPad-urile în afara sălilor de clasă. Sunt vizate în special școlile elementare, dar profesorii propun extinderea restricțiilor și la alte cicluri educaționale.

Reprezentanții profesorilor vorbesc despre o generație pierdută

„Dacă nu găsim o modalitate de a reglementa acest lucru din perspectiva educației, mă tem că vom pierde o generație de copii. Munca de predare și învățare în primele clase ar trebui făcută fără inteligență artificială”, a declarat președinta sindicatului AFT, Randi Weingarten, pentru New York Times.

Campania „nu solicită o interzicere totală a inteligenței artificiale” în școli”, ci doar „găsirea echilibrului potrivit pentru a valorifica beneficiile tehnologiei, atenuând în același timp daunele”.

Efectele se văd deja

Pe măsură ce giganții tehnologici împing școlile să adopte tot felul de sisteme de inteligență artificială, un număr tot mai mare de cercetări arată că riscurile depășesc cu mult orice beneficii.

De exemplu, un studiu realizat de Centrul pentru Educație Universală al Institutului Brookings, a arătat că inteligența artificială în educație prezintă un risc major pentru dezvoltarea cognitivă și socială a copiilor. Efectele sunt vizibile deja: tot mai mulți copii își înlocuiesc prietenii din viața reală cu chatbot-uri bazate pe inteligență artificială.