Descoperire incredibilă. O structură în formă de inel din spațiu ar putea fi o „fabrică de planete”

O structură în formă de inel din spațiu ar putea fi o „fabrică de planete”. Descoperirea incredibilă a fost făcută de cercetătorii de la un institut german. Structura se află în apropierea planetei Jupiter.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
01 iun. 2026, 12:09, Știri externe
O structură în formă de inel din adâncul spațiului ar putea fi ceea ce cercetătorii numesc o „fabrică de planete”, potrivit Futurism. Ascunsă după orbita lui Jupiter, regiunea este plină de gaz și praf, ceea ce favorizează apariția planetezimalelor. Este vorba despre corpuri solide apărute într-un sistem solar în formare.

De altfel, echipa de cercetători de la Institutul Max Planck pentru Cercetarea Sistemului Solar a aflat că regiunea a produs astfel de corpuri solide. Oamenii de știință au folosit simulări pe computer pentru a trage concluzia. Studiul lor publicat în The Astrophysical Journals a arătat că structura este, probabil, una dintre cele mai „fertile” în ceea ce privește formarea planetelor din cosmosul cunoscut.

O structură misterioasă

Cercetătorii estimează că numeroase corpuri solide s-au format în zonă la aproximativ două până la patru milioane de ani după formarea sistemului solar. Ei cred că majoritatea planetezimalelor au dispărut pe măsură ce sistemul solar a maturizat.

Totuși, urme ale acestora supraviețuiesc sub formă de meteoriți care ajung inclusiv în apropierea Pământului. Astfel s-ar putea explica originea și compoziția meteoriților.

Cum s-a format structura misterioasă

Experții au și o teorie privind formarea structurii de lângă Jupiter. Când Soarele era tânăr, era înconjurat de un disc imens de material din care s-au format în cele din urmă planetele. După apariția lui Jupiter cu a sa formă uriașă, cea mai mare parte a materialului a fost atras în zonă, formând structura în formă de inel.

Dacă se vor confirma de cercetări ulterioare, descoperirile ar putea avea implicații ample pentru înțelegerea evoluției sistemului solar.

