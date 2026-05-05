Cercetătorii au descoperit un nou „mini-Pluto” înconjurat de o atmosferă subțire, dincolo de Neptun

Oamenii de știință au descoperit un nou„mini-Pluto”, înconjurat de o atmosferă subțire, și se află dincolo de Neptun. Această „lume mică înghețată”, așa cum o numesc cercetătorii, ar fi putut fi creată de erupții vulcanice sau de impactul unei comete.
Sursa foto: NAOJ
Diana Nunuț
05 mai 2026, 22:50, Life-Inedit

Oamenii de știință au descoperit un corp ceresc dincolo de Pluto, înconjurat de o atmosferă subțire.

Aceasta ar fi putut fi creat de erupții vulcanice sau de impactul unei comete, scrie NBC News.

Cu un diametru aproximativ de 480 de kilometri, acest mini-Pluto este considerat a fi cel mai mic obiect din sistemul solar cu o atmosferă globală clar detectată, legată de gravitație, potrivit cercetătorului principal Ko Arimatsu de la Observatorul Astronomic Național al Japoniei.

„Este o descoperire uimitoare, dar are nevoie urgentă de o verificare independentă. Implicațiile sunt profunde dacă se confirmă”, a declarat Alan Stern, cercetătorul principal din spatele misiunii New Horizons a NASA către Pluto și dincolo de acesta.

Dacă eventualele cercetări suplimentare vor confirma această ipoteză, ar deveni a doua planetă aflată dincolo de Neptun din sistemul nostru solar care găzduiește o atmosferă, după Pluto însuși.

„Aceasta schimbă viziunea noastră asupra planetelor mici din sistemul solar, nu doar dincolo de Neptun”, a spus Arimatsu într-un e-mail, potrivit Sky News. Acesta a adăugat faptul că descoperirea unei atmosfere în jurul unui obiect atât de mic a fost „cu adevărat surprinzătoare”.

Cercetătorul principal Arimatsu a punctat faptul că atmosfera acestui obiect descoperit este de 50 până la 100 de ori mai subțire chiar și decât atmosfera rarefiată a lui Pluto. Cele mai probabile substanțe chimice atmosferice sunt metanul, azotul sau monoxidul de carbon. În acest sens, Telescopul Spațial James Webb ar putea veni cu observații suplimentare.

Totuși, cercetătorii nu au putut spune cu certitudine ce anume a generat această atmosferă subțire, însă au înaintat varianta că ar fi putut fi formată din gazul expulzat din interiorul planetei de către vulcani de gheață în erupție.

De-a lungul timpului au fost și ipoteze conform cărora o planetă pitică numită Makemake, puțin mai mică decât Pluto, ar putea avea o atmosferă foarte subțire.

Pluto a fost considerată multă vreme a noua planetă a sistemului solar, însă în anul 2006, Uniunea Astronomică Internațională a reclasificat-o ca planetă pitică.

