4 simptome îngrijorătoare pe care oamenii le dezvoltă după o relație cu un narcisist

Dacă te afli într-o relație cu un narcisist, vei observa că acesta așteaptă laude nesfârșite din partea ta. Narcisiștii vor să îi controleze pe ceilalți, de obicei prin separarea lor de cei care îi susțin. Ei încearcă să scadă stima de sine a celorlalți pentru a-și crește propria valoare. Toate aceste acțiuni sunt abuzive, iar victimele unui astfel de abuz pot dezvolta simptome de tulburare de stres posttraumatic (PTSD), notează Yourtango.com.

Această condiție este numită Post Narcissist Stress Disorder (PNSD). La fel ca PTSD, PNSD este o afecțiune care afectează persoanele care au fost într-o relație apropiată cu un narcisist. Viața alături de un narcisist poate fi extrem de obositoare și poate provoca traume psihologice celeilalte persoane, deoarece narcisiștii sunt de obicei manipulatori și abuzivi. Ei încearcă să își „găsească scuze” prin manipulare și acționează mereu în propriul interes. După îndepărtarea unui narcisist, oamenii trec printr-o perioadă de neputință, suferință, furie sau depresie, la fel ca după orice alt eveniment traumatic.

Iată 4 simptome îngrijorătoare pe care oamenii le dezvoltă adesea după o relație cu un narcisist:

1. Stima de sine distrusă

În general, abuzul narcisic constă în tot felul de acțiuni lipsite de iubire care au ca scop distrugerea treptată a stimei de sine a victimei. Din păcate, narcisistul nu se place pe sine, așa că îi rănește pe ceilalți pentru a se simți normal. O persoană cu personalitate narcisică nu are înțelegere și empatie pentru ceilalți, arată un studiu. Astfel de persoane îi hărțuiesc frecvent pe alții emoțional și fizic.

Ca în orice caz, persoanele cu trăsături narcisice prezintă caracteristici malițioase de la ușoare la extreme. Narcisiștii s-ar putea să nu realizeze sau să nu le pese cât de dăunătoare este prezența lor, deoarece sunt prea concentrați pe propriile nevoi egoiste. Toxicitatea unui narcisist poate fi extrem de periculoasă și poate provoca daune psihologice severe persoanelor expuse în mod regulat la acesta.

2. Amintiri care dor

La fel ca în PTSD, persoanele cu PNSD pot avea amintiri dureroase care se simt ca și cum ar retrăi aceeași traumă iar și iar. Cercetările au sugerat că unele simptome comune ale PNSD includ amintiri intruzive care provoacă anxietate, evitare și retragere din activități sociale, precum și o stare de hipervigilență emoțională.

Astfel de emoții sau evenimente pot afecta atât viața personală, cât și cea profesională. Totuși, fără un diagnostic oficial, oamenii nu ar trebui să presupună existența acestei tulburări.

3. Toleranță scăzută la eșec

O persoană traumatizată de abuz narcisic dezvoltă o obsesie față de eșecuri și o incapacitate de a face față situațiilor dificile. Mulți oameni cred că relația a eșuat complet pentru că nu au îndeplinit anumite criterii sau nu s-au ridicat la așteptări, iar acest lucru este și mai frecvent la persoanele care suferă de PNSD.

Persoanele cu PNSD sunt, de obicei, dornice să găsească răspunsuri pentru a rezolva problemele specifice care cauzează lipsa lor (uneori imaginară) de succes. Totuși, aceste tipare de gândire sunt adesea pline de autoînvinovățire. Un studiu despre stresul continuu a explicat că această condiție apare ca răspuns la expunerea pe termen lung la tratamentul abuziv și umilitor al unui narcisist.

4. Dificultăți de adaptare la viața de zi cu zi

Unul dintre principalele semne ale PNSD este incapacitatea de a se recupera și de a reveni la o viață normală. Persoanele care au trăit cu narcisiști se adaptează de obicei la abuz. În cele din urmă, când scapă de influența narcisistului, supraviețuitorul poate avea dificultăți în a se readapta la viață. O persoană care încearcă să revină la obiceiurile tipice vieții sale de dinainte de relația cu un narcisist poate experimenta paranoia, atacuri de panică sau depresie. De asemenea, poate ajunge să își pună la îndoială amintirile și percepțiile.

Dar există și un aspect pozitiv în toate acestea. Iată ce cred specialiștii de la Mayo Clinic: „Majoritatea persoanelor care trec prin evenimente traumatice pot avea dificultăți temporare de adaptare și de gestionare, dar cu timpul și o îngrijire personală adecvată, de obicei se recuperează.”

Simptomele prezentate aici sunt printre cele mai comune, dar cu siguranță nu sunt singurele la care trebuie să fim atenți, motiv pentru care au fost incluse și alte simptome ale PNSD:

Reacții fizice și emoționale la recăderi traumatice

Gânduri sau amintiri tulburătoare sub formă de coșmaruri și flashback-uri

Dificultăți de concentrare sau de somn

Sentimente contradictorii față de sine și față de ceilalți, chiar și față de persoanele apropiate

Un sentiment distorsionat al vinei legat de trauma cauzată de narcisist

Retragere socială și izolare

Tendințe de evitare a sentimentelor, persoanelor sau situațiilor asociate traumei

Hipervigilență, furie și reacții exagerate la frică

Teamă sau panică fără motiv aparent

Convingeri inconsistente sau contradictorii care duc la stima de sine scăzută

Majoritatea narcisiștilor nu urmează terapie, deoarece nu cred că există ceva în neregulă cu personalitatea lor. Prin urmare, vindecarea după abuz narcisic este, cel mai adesea, un proces pe care persoana trebuie să îl parcurgă singură.

Influența negativă persistentă a unui narcisist îți poate distruge încrederea în tine și te poate face să te simți lipsit de valoare, așa că este necesar să închei relația înainte ca trauma psihologică să devină extremă. Dacă nu reușești să pleci, un terapeut te poate ajuta să înveți să comunici eficient și să stabilești limite, astfel încât narcisistul să nu te poată manipula.

Dacă te afli într-o relație cu un narcisist și influența acestuia îți afectează viața normală, este esențial să ceri ajutor și sprijin profesional pentru a-ți recăpăta încrederea și stima de sine.