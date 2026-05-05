Analiza antroplogică și sociologică a epidemiei bărbaților singuri: „Este doar selecție naturală în acțiune”

Potrivit experților, oamenii nu sunt în mod natural patriarhali. Da, bărbații au fost întotdeauna mai puternici din punct de vedere fizic, dar când trăiam în triburi nomade, asta nu îi făcea mai puternici. De fapt, agresivitatea masculină ar fi putut fi un dezavantaj, notează yourtango.com.

Potrivit sociologului Elle Beau, oamenii au supraviețuit atunci când nicio altă grupă de hominizi nu a supraviețuit datorită normelor noastre sociale privind cooperarea, partajarea și autonomia personală.

„Cam în 97% din istoria omenirii am trăit în mici grupuri mobile care foloseau cooperarea pentru a supraviețui și a prospera”, a spus Beau. Aceste triburi erau formate din aproximativ 20 până la 50 de persoane și, întrucât „bunăstarea grupului era o prioritate pentru toți”, cu toții împărțeam responsabilitățile legate de hrană, protecție și creșterea copiilor.

Contrar a ceea ce v-ar face să credeți „The Flintstones”, nu existau căsătorii monogame sau roluri inerent de gen. Femeile preistorice căutau hrană și vânau, așa că „au asigurat” la fel de mult ca și bărbații.

Beau subliniază, de asemenea, că oamenii (atât bărbații, cât și femeile) sunt „proiectați pentru împerechere multiplă ”, așa că femeile nu erau legate de un singur bărbat. Femeile se împerecheau cu oricâți parteneri genetici doreau, ceea ce creștea șansele de „a găsi o compatibilitate genetică bună” și de a „preveni bolile”.

Apoi oamenii au descoperit agricultura

Odată ce am început să practicăm agricultura, triburile s-au stabilit într-un singur loc. Am început să deținem pământ, animale și bunuri, ceea ce a dus la inventarea și schimbul de bani. Acum, bărbații trebuiau să revendice și să „protejeze” ceea ce le aparținea, iar asta includea averea, femeile și urmașii lor. Ei au creat legi și obiceiuri sociale pentru a-și impune dominația.

Potrivit lui Ruth Mace, profesoară de antropologie evoluționistă la UCL: „Bărbații și-au folosit averea pentru a atrage tinerele femei către resursele oferite. Femeile au început să-și piardă libertatea de acțiune. Dacă pământul, animalele și copiii sunt proprietatea bărbaților, atunci divorțul este aproape imposibil pentru femei. O fiică trimisă înapoi la mama și tatăl ei nu ar fi binevenită, deoarece prețul miresei ar trebui returnat. Patriarhatul prindea acum o influență fermă.”

Sub patriarhat, dezirabilitatea genetică nu mai determina cine atrage atenția. Bogăția o făcea – și, din moment ce bărbații dețineau toată averea, chiar și cei indezirabili puteau cumpăra partenere de sex feminin ca pe vite. Femeile nu au mai avut dreptul să aibă, dintr-o dată, niciun cuvânt de spus în relațiile lor.

La aproape toate celelalte specii, femela alege masculul

Singurele excepții sunt speciile la care masculii poartă responsabilitatea principală a sarcinii și a îngrijirii parentale, cum ar fi căluții de mare și prepelițele champignon. În rest, femelele sunt pretențioase în privința partenerilor lor, întrucât o compatibilitate genetică deficitară compromite sănătatea lor și sănătatea urmașilor lor.

Pentru femeile umane, alegerea partenerului greșit ar putea fi, de asemenea, fatală, având în vedere că bărbații umani sunt acum singurii noștri prădători naturali.

Bonobo (cele mai apropiate rude ale noastre în viață, care au în comun 98,7% din ADN-ul lor cu oamenii) sunt matriarhali. Femelele bonobo sunt foarte autonome și destul de selective în ceea ce privește partenerii lor, care tind să fie non-agresivi, cooperanți și inteligenți social.

De fapt, un grup de cinci femele bonobo din Congo a apărut recent în titlurile ziarelor pentru că au bătut până la moarte un mascul bonobo, „desfigurându-i fața aproape de nerecunoscut, smulgându-i o ureche și mușcându-i testiculele”.

Întrucât bonobo sunt de obicei destul de pașnici, cercetătorii au fost șocați de această demonstrație de violență în grup. Ei bănuiesc că a fost din cauză că masculul încercase să rănească unul dintre puii femelei.

Antropologii susțin că și oamenii erau așa: femeile îi alegeau pe bărbați, nu invers.

Dacă un membru al tribului era deosebit de violent, perturbator, prădător sau egoist, îl alungam sau îl ucideam. Nu aveau dreptul la un partener. Nu își transmiteau genele. „Calitățile” lor nedorite dispăreau odată cu ei.

Patriarhatul a anulat această selecție naturală

În societățile patriarhale, acumularea de bogății i-a protejat pe bărbații bogați și puternici de consecințele sociale ale violenței, egoismului și comportamentului lor prădător. Dar femeile și-au recâștigat în sfârșit dreptul de a-și alege partenerul.

Acum că avem propriii noștri bani, alegem bărbații exclusiv pe baza calităților caracterului lor. Și ghici ce? Majoritatea dintre noi nu suntem mulțumite de opțiunile noastre.

Pentru prima dată în istoria modernă, un procent imens de femei aleg să rămână singure. Aproape jumătate dintre noi credem că mariajul nu este esențial pentru a trăi o viață împlinită, iar 52% dintre femeile cu vârste cuprinse între 20 și 39 de ani nu au în prezent copii .

Nu mai trebuie să suportăm bărbați agresivi, perturbatori și egoiști pentru a supraviețui, așa că pur și simplu o mai facem. Cu siguranță nici nu-i mai ajutăm să-și transmită mai departe genele. Unii bărbați sunt nemulțumiți de această evoluție, considerând-o „epidemia de singurătate masculină”.

Conform „manosferei”, bărbații ar trebui să aibă dreptul la servitutea, afecțiunea și corpurile femeilor. Este „ordinea naturală a lucrurilor”. Cel puțin, se presupune că le datorăm sfaturi. Răbdare. Compasiune. Se pare că acum este responsabilitatea femeilor să-i învețe pe bărbați cum să fie parteneri dezirabili. Dar, așa cum s-a mai menționat deja, selecția naturală nu funcționează în acest mod în afara patriarhatului.

Când un mascul din regnul animal „nu dansează suficient de bine”, femela se oprește, îi explică ce a greșit și se oferă să-l ajute să-și repare penele și mișcarea picioarelor înainte de a-i prezenta oricum organele genitale? Nu. Ea zboară și își găsește un partener care este deja demn.